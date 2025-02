Dirigentes comunitarios anuncian marchas pacíficas para evitar daños por la Barrick Gold

“Si esos residuos que están en esa presa salen, se va a dañar todo lo que esté cerca de la región, entonces por eso nosotros estamos demandando que no se construya la presa de Gold , y la Barrick sabe que hay otras técnicas para evitar eso”, explicó Tejada.

Otra problemática por la cual luchan es el uso de las aguas; es por eso que Tony Santos , activista que lucha por los derechos del ciudadano, dijo que Barrick Gold no se encuentra autorizada a hacer uso de la presa de Hatillo , municipio de Cotuí , provincia Sánchez Ramírez .

