Diputados aprueban préstamos por US$520 millones y envían otros US445 millones a estudio de comisión

Sin embargo, estos últimos deberán ser evaluados por la comisión de Hacienda, que deberá presentar un informe durante las próximas sesiones, recomendando o no su aprobación.

Al igual que en ese caso, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de otras entidades opositoras, no pudieron detener el voto masivo de los legisladores oficialistas al momento de aprobar las siguientes iniciativas legislativas.

