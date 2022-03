DIGEIG presenta la primera politica nacional de Datos Abiertos en RD

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.– La Direccion General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) presento este jueves la primera Politica Nacional de Datos Abiertos de la Republica Dominicana (PNDA-RD).

Mediante el Decreto 103-22, la iniciativa establece los lineamientos para facilitar el acceso, uso, reutilizacion y redistribucion de los datos de caracter publico, con la finalidad de garantizar una cultura de apertura e innovacion en beneficio de la ciudadania.

Ortiz Bosch manifesto que no hay transparencia si no se colocan los datos en las manos del ciudadano: “Los medios los analizan y las instituciones estan obligadas a liberarlos. Es todo un ecosistema que se fortalece con la colaboracion. No hay transparencia si no se colocan los datos en las manos del ciudadano”

“Estas politicas tendran un efecto transformador en todos los sectores de la economia, potenciando la transparencia y la rendicion de cuentas, asi como el empleo inteligente de los datos del sector publico”, expreso la directora general de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch.

En representacion del presidente de la Republica estuvo el consultor juridico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ademas de ministros, alcaldes, directores institucionales y otros funcionarios. Tambien estuvo la embajadora de la OEA en el pais, Araceli Azuara.

La PNDA-RD tiene como antecedente un proceso de consulta publica a traves de la realizacion de las mesas de dialogo “Co-Creacion de la Politica Nacional de Datos Abiertos de la Republica Dominicana”, con el apoyo de la Secretaria General de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA).

Su aplicacion es obligatoria para todos los organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo, ya sean centralizados o descentralizados, quienes estan compelidos a realizar el levantamiento, estructuracion y publicacion de la informacion clasificada como prioritaria, en formato abierto y neutral.

La politica de datos abiertos en el pais se sustenta, entre otras normativas, en la Ley General de Libre Acceso a la Informacion Publica No. 200-04 y su Reglamento de aplicacion aprobado mediante el Decreto 130-05.

Igualmente estan contenidos en las normas sobre Tecnologias de la Informacion y Comunicacion – Nortic A2 y Nortic A3 sobre portales instituciones y sub-portales de transparencia y datos abiertos, respectivamente.?Que son los datos abiertos?

?Cual es la importancia de los datos abiertos?

Los datos abiertos pueden ser libremente utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona, con el objetivo de realizar analisis o generar nuevos datos que permitan a la ciudadania y diferentes actores en el ambito publico y privado, conocer sobre los asuntos que les competen y son de su interes.

o Los datos publicos abiertos incrementan la transparencia sobre los gobiernos y sus actuaciones, lo que promueve el ejercicio de la responsabilidad y el buen gobierno.

o Impulsa el debate publico y contribuye a la lucha contra la corrupcion

o Convierten a las organizaciones que abren sus datos en entes mas eficientes y efectivos a traves de la participacion y colaboracion ciudadana.

o Permiten la promocion de una mayor participacion ciudadana para incidir en la gestion y politicas publicas.

o Generan la posibilidad de compartir informacion y trabajar con otros de manera colaborativa.