Boston.-Los Medias Rojas anunciaron ayer formalmente el acuerdo de una extensi?n de contrato de 10 a?os y US$331 millones con Rafael Devers.

El dos veces All-Star sonri? mientras hablaba en la conferencia de prensa celebrada dentro del Fenway Park. “Siempre tuve la sensaci?n de que todos aqu? entienden la cantidad de pasi?n y trabajo que pongo en el juego y sent? que eso s?lo fue suficiente para darme la confianza de que algo se iba a hacer”, dijo Devers cuando se le pregunt?: si ten?a la sensaci?n de que se iba a solucionar en la agencia libre.

Un momento importante en el proceso de negociaci?n se produjo cuando los l?deres de los Medias Rojas, incluido el jefe de operaciones de b?isbol, Chaim Bloom, y el propietario principal John Henry (quien tambi?n es propietario de Boston Globe Media Partners) viajaron a la Rep?blica Dominicana para hacer su presentaci?n.

“Cuando vinieron a la Rep?blica Dominicana, fue un buen momento, tuvimos una gran conversaci?n all?”, explic? Devers. “Mi proceso de pensamiento fue que no vendr?an hasta la Rep?blica Dominicana sin ning?n motivo, as? que ten?a mucha confianza en que [un trato] iba a suceder”.

“Encaja perfectamente en lo que estamos construyendo, lo que vamos a seguir construyendo, y no es solo [Rafael], tambi?n es c?mo vemos a la organizaci?n posicionada para respaldar la apuesta que estamos haciendo”, dijo Bloom de Devers.

ExpectativasSe le pregunt? a Devers si el contrato, el m?s grande en la historia del equipo, cambiar?a o afectar?a su motivaci?n. “Eso nunca suceder?. Amo lo que hago”, respondi?.

“Estoy feliz de jugar aqu?. Esa hambre no disminuir?. Se mantendr? porque me encanta jugar b?isbol y me encanta hacerlo aqu?”. “Solo quiero ser el mismo tipo que siempre he sido”, agreg? m?s tarde cuando se le pregunt? si cambiar?a su rol en el equipo. “Alguien que se divierte, alguien que disfruta del juego, que es accesible”.

Brillantez

— Estrella de BostonCon la partida de Xander Bogaerts, el papel de Devers sin duda cambiar? en cierta medida en Boston. “No es solo una estrella, es nuestra estrella”, dijo Bloom sobre Devers. “Es algo maravilloso retenerlo en Boston”.