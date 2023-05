Siete personas acusadas de abusar racialmente del jugador del Real Madrid Vin?cius J?nior fueron arrestadas en Espa?a, dijo la polic?a el martes.

Tres fueron detenidos en Valencia por presuntos malos tratos a Vin?cius en un partido de la Liga espa?ola el domingo. Cuatro fueron arrestados en Madrid por presuntamente colgar una efigie del jugador en un puente de una carretera en enero.

Los arrestos se producen despu?s de una gran cantidad de apoyo a Vin?cius despu?s de que dijo que fue abusado en Valencia. El caso provoc? una reacci?n generalizada de figuras deportivas y funcionarios gubernamentales en Espa?a y en todo el mundo.

La naci?n ha sido criticada por su falta de acci?n en los casos de racismo en el f?tbol. Funcionarios del gobierno brasile?o, incluido el presidente Luiz In?cio Lula da Silva, expresaron p?blicamente sus preocupaciones.

Vin?cius, que es negro, ha sido objeto de reiteradas burlas racistas desde que lleg? a Espa?a hace cinco a?os, y especialmente esta temporada despu?s de que comenz? a celebrar sus goles bailando.

El brasile?o ha criticado duramente al f?tbol espa?ol por no hacer m?s para frenar el racismo.

El partido contra Valencia se detuvo temporalmente despu?s de que Vin?cius dijo que un fan?tico detr?s de una de las porter?as lo llam? mono y le hizo gestos de mono. Vin?cius consider? abandonar el campo pero finalmente sigui? jugando.

La efigie de Vin?cius fue colgada del cuello la ma?ana de un derbi entre Real Madrid y Atl?tico de Madrid en la Copa del Rey. Junto a ?l hab?a una pancarta con las palabras <>.

Los autores utilizaron una figura negra con el nombre de Vin?cius, le ataron una cuerda al cuello y la colgaron de un paso elevado cuando a?n estaba oscuro en la capital espa?ola.

La polic?a dijo que tres de los arrestados pertenec?an a uno de los grupos de fan?ticos del Atl?tico y el otro era un seguidor del grupo. Algunos ten?an antecedentes penales con la polic?a por otros delitos.

El mensaje de odio en la pancarta es utilizado a menudo por los fan?ticos incondicionales del Atl?tico, aunque en ese momento negaron ser responsables de la exhibici?n.

Los hombres arrestados tienen entre 19 y 24 a?os. Las autoridades dijeron que algunos fueron identificados previamente durante partidos considerados de alto riesgo de violencia. La polic?a mostr? im?genes de ellos llegando esposados y escoltados por agentes el martes.

Los medios espa?oles dijeron que la polic?a us? c?maras de seguridad para identificar a los perpetradores, pero que no se hab?a tomado ninguna medida hasta ahora. La polic?a no dijo si el momento de los arrestos tuvo que ver con la atenci?n generalizada que recibi? el ?ltimo abuso contra Vin?cius el domingo.

Las luces de la estatua del Cristo Redentor en R?o de Janeiro se apagaron el lunes por la noche en una muestra de solidaridad con Vin?cius.

“Es una acci?n de solidaridad que se est? moviendo”, dijo Vin?cius en Twitter. “Pero m?s que todo, lo que quiero es inspirar y traer m?s luz a nuestra lucha”.

Vin?cius agradeci? todo el apoyo que ha recibido en los ?ltimos meses en Brasil y en el exterior.

<>, dijo. “Cuenta conmigo, porque los buenos son la mayor?a y no me voy a rendir. Tengo un prop?sito en la vida, y si tengo que seguir sufriendo para que las futuras generaciones no pasen por este tipo de situaciones, estoy listo y preparado”.

El Valencia sancion? de por vida a un aficionado identificado por insultar a Vin?cius durante el partido. El Real Madrid llev? el caso a la fiscal?a como un crimen de odio.

La liga espa?ola ha presentado nueve denuncias penales por casos de abuso racial contra Vin?cius en las dos ?ltimas temporadas, la mayor?a de ellas archivadas por la fiscal?a.

La liga dijo el martes que buscar? aumentar su autoridad para emitir sanciones en casos de delitos de odio durante los juegos. Hab?a estado diciendo que solo puede detectar y denunciar incidentes a las autoridades y a la federaci?n de f?tbol del pa?s.

Los aficionados han sido multados y expulsados de los estadios por su abuso contra Vin?cius, pero hasta ahora solo un aficionado del Mallorca puede terminar siendo juzgado por presuntamente insultar racialmente al brasile?o durante un partido.

Se espera que el primer juicio contra un aficionado acusado de abuso racial en el f?tbol profesional espa?ol tenga lugar en alg?n momento de este a?o; el caso involucra al delantero del Athletic de Bilbao I?aki Williams, quien fue insultado por un seguidor del Espanyol en un partido en 2020.