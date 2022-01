Despu?s del primer a?o de Biden, el virus y la desuni?n contin?an

The content originally appeared on: El Dia

WASHINGTON — Desde la plataforma inaugural, el presidente Joe Biden vio la enfermedad estadounidense en dos frentes –una enfermedad del esp?ritu nacional y la del devastador coronavirus– y vio esperanza, porque los l?deres siempre deben ver eso.

“Terminen con esta guerra incivil”, implor? a los estadounidenses el 20 de enero de 2021. Del pat?geno, dijo: “Podemos vencer este virus mortal”.

Ninguna enfermedad ha disminuido.

Para Biden, ha sido un a?o de grandes ambiciones basadas en la pandemia implacable, una mano dura en el Congreso, un final desgarrador para una guerra en el extranjero y temores crecientes por el futuro de la democracia misma. Biden obtuvo un logro de obras p?blicas para la historia. Pero las grietas de Estados Unidos son m?s profundas que el pavimento.

En este a?o de elecciones de mitad de per?odo, Biden se enfrenta a divisiones hirvientes y a un Partido Republicano que propaga la ilusi?n de que las elecciones de 2020, exhaustivamente examinadas, validadas muchas veces, justas en todos los sentidos, le fueron robadas a Donald Trump. Esa mentira central y masiva de una votaci?n ama?ada se ha convertido en un pretexto en un estado tras otro para cambiar las reglas electorales y alimentar a?n m?s la desuni?n y el agravio.

En el desalentador cierre del primer a?o de Biden, se interpusieron obst?culos en el camino de todas las grandes cosas pendientes.

La Corte Suprema bloque? su mandato de vacunaci?n o prueba para la mayor?a de los grandes empleadores. Los pagos mensuales a las familias que hab?an reducido la pobreza infantil se agotaron el viernes , sin garant?as de que se renovar?n. La iniciativa hist?rica de Biden para apuntalar la red de seguridad social se revolc? en el Congreso. Y las personas menores de 40 a?os nunca han visto una inflaci?n como esta.

Solo dos d?as despu?s del lacerante discurso de Biden en Atlanta invocando los d?as m?s oscuros de la segregaci?n, vio c?mo su legislaci?n sobre el derecho al voto encallaba cuando la senadora dem?crata Krysten Sinema de Arizona anunci? su oposici?n a cambiar las reglas del Senado para permitir que el proyecto de ley se aprobara por mayor?a simple.

Su justificaci?n: alterar las reglas solo “empeorar? la enfermedad subyacente de divisi?n que infecta a nuestro pa?s”.

Por todo eso, Barack Obama estaba en lo cierto cuando le hizo un extra?o cumplido a su antiguo vicepresidente a fines de la campa?a de 2020. Elija a Joe Biden, dijo, y despu?s de cuatro a?os de dramas extravagantes de Trump y tuits locos, la gente podr?a sentirse segura ignorando a su presidente y vicepresidente por un tiempo.

“No vas a tener que pensar en ellos todos los d?as”, dijo Obama. “Simplemente no ser? tan agotador. Podr?n continuar con sus vidas”.

De hecho, Estados Unidos vio la normalidad, algunos dicen que la dignidad, regres? a la Casa Blanca. Las mascotas regresaron y tambi?n las conferencias de prensa diarias para el p?blico.

El bozal pol?tico de la era Trump sali? de las autoridades de salud p?blica, lo que les permiti? confundir al p?blico por su cuenta.

La chaqueta con tachuelas de la primera dama Jill Biden que dec?a <> en una cumbre mundial contrarrest? de manera no tan sutil el <> chaqueta que su predecesora us? en su vuelo a un centro de detenci?n de ni?os migrantes.

En lugar de prometer al mundo y entregar una aldea Potemkin (como cuando Trump declar? que el virus estaba “muy bajo control” en febrero de 2020), la Casa Blanca de Biden estableci? metas para la pandemia y otras que eran modestas hasta el extremo, y luego las super?. El viejo juego de reducir las expectativas y luego atribuirse el m?rito de vencerlas hab?a regresado, aunque esa jactancia desapareci? cuando aterriz? el doble golpe de las variantes delta y omicron.

Aun as?, la disciplina, el impulso y la competencia b?sica de la nueva Casa Blanca produjeron resultados notables. Biden gan? un paquete de infraestructura bipartidista que hab?a eludido a sus dos predecesores, saliendo con una soluci?n que dio forma al legado para los pilares destartalados de la industria y la sociedad.

Los primeros signos de esa ley en acci?n llegaron este mes cuando Washington aprob? el proyecto del metro de la Segunda Avenida de la ciudad de Nueva York a una fase final de ingenier?a antes de que las palas toquen el suelo. El proyecto, que agregar?a tres paradas de tren en East Harlem, se estanc? bajo Trump.

Los estadounidenses de todo el mundo ver?n muchos m?s conos de construcci?n naranjas en los pr?ximos a?os. En solo una iniciativa bajo el programa, 15,000 puentes de carreteras est?n en l?nea para reparaciones.

Biden dirigi? a m?s jueces del Congreso a la banca federal que cualquier predecesor reciente. Obtuvo la aprobaci?n de un Gabinete compuesto por la mitad de mujeres y una minor?a de personas blancas por primera vez. M?s de 6 millones de personas han vuelto al trabajo y se han puesto en marcha 500 millones de vacunas contra el COVID-19, pero la naci?n tiene un largo camino por recorrer para volver a su estado previo a la pandemia.

“Creo que son muchos logros, muchos logros frente a algunos obst?culos muy serios”, dijo el jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, a The Associated Press en la c?spide del segundo a?o de Biden en el cargo. “La presidencia de Biden sigue siendo un trabajo en progreso”.

Matthew Delmont, un historiador de derechos civiles en Dartmouth, esperaba m?s de Biden en virtud de las d?cadas de experiencia de Biden como operador inteligente en la capital.

Hab?a anticipado una respuesta mucho m?s efectiva al COVID-19 y m?s urgente, antes, para contrarrestar el retroceso de los derechos de voto y la inclinaci?n de las reglas electorales que los republicanos est?n intentando en todo el pa?s.

“Hay algo que decir sobre el profesionalismo de la Casa Blanca y no pasar de un incendio a otro”, dijo Delmont. “Lo que me preocupa es que el Washington que ?l entiende ya no es el Washington que tenemos”.

El profesor de ciencias pol?ticas Cal Jillson de la Universidad Metodista del Sur en Dallas dijo que Biden ha mostrado un <>: la capacidad en el b?isbol de batear largo pero no, todav?a, sobre la cerca.

“No hay tanto victorias y derrotas como avances parciales en muchos frentes”, dijo.

En Biden, Jillson ve a un l?der que trajo el equilibrio del que Obama hab?a hablado desde el escenario de la campa?a, pero tambi?n uno que rara vez pronuncia un discurso que valga la pena recordar.

“Si bien existen grandes diferencias partidistas en c?mo se ve a Biden, en general se lo ve como estable pero no contundente”, dijo.

As? es como Biden se ha encontrado con John Ferguson, un diplom?tico retirado de Lovettsville, Virginia, quien considera a Biden “infinitamente mejor que Trump” pero agrega: “Parece que da un discurso cada cuatro horas y no es muy bueno en eso”.

En gran medida, la urbanidad y la previsibilidad innatas de Biden trajeron el tipo de cambio clim?tico que el mundo podr?a respaldar.

Aqu?, una vez m?s, estaba un presidente que cre?a profundamente en las alianzas y prometi? reparar una reputaci?n estadounidense desgastada por el provocador en el cargo antes que ?l.

No habr?a m?s tentaciones desconcertantes sobre la compra de Groenlandia. No m?s miradas cari?osas al presidente ruso Vladimir Putin; en cambio, Biden intensific? la confrontaci?n diplom?tica sobre los planes de Putin sobre Ucrania. No habr?a reuniones iluminadas espeluznantes alrededor de orbes brillantes con gobernantes de pa?ses ?rabes que aplastan a la disidencia como la sesi?n de fotos de Trump con los saud?es.

Pero el mundo tambi?n fue testigo de la debacle de Biden en Afganist?n, una retirada ca?tica que puso a salvo a m?s de 124.000 personas, pero dej? varados a miles de afganos desesperados que hab?an sido leales a Estados Unidos y a cientos de ciudadanos estadounidenses y titulares de tarjetas verdes.

Descartando las advertencias de los asesores militares y diplom?ticos, Biden calcul? mal la tenacidad de los talibanes y el poder de permanencia de las fuerzas de seguridad afganas que hab?an visto desaparecer el apoyo militar crucial de Estados Unidos. Luego culp? a los afganos por todo lo que sali? mal. Millones de afganos se enfrentan a la amenaza de la hambruna en el primer invierno que sigue a la toma del poder por parte de los talibanes.

“Tiene que ser honesto sobre los errores que se cometieron”, dijo el representante republicano Peter Meijer de Michigan, quien sirvi? con trabajadores humanitarios en Afganist?n despu?s de una carrera militar y vot? en el Congreso para acusar a Trump. <>.

Todos los presidentes ingresan a la oficina m?s poderosa del mundo animados por su victoria solo para enfrentar sus limitaciones a tiempo. Para Biden, eso sucedi? antes que para la mayor?a. Un p?blico polarizado, el juicio pol?tico de Trump y un Senado dividido en partes iguales se encargaron de eso.

Biden asumi? el cargo con una lista de tareas pendientes acumulada por su partido. Su b?squeda de un amplio programa de gasto social <> se convirti? en un trabajo duro de meses, reh?n del desacuerdo entre los dem?cratas de izquierda y centro y, a veces, de un solo hombre, el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, o Manchin y Sinema. juntos.

“Hay una delgada l?nea pol?tica entre forzar la mano del Congreso con una gu?a detallada y plazos breves y permitir que el Congreso haga girar sus ruedas sin cesar”, dijo Jillson. “Biden no ha encontrado el punto ?ptimo, pero en un Congreso tan estrechamente dividido puede que no haya ning?n punto ?ptimo”.

Biden lleg? tarde, seg?n algunos c?lculos, a los esfuerzos republicanos inspirados por Trump en las capitales estatales para revisar c?mo la gente puede votar, c?mo se cuentan esos votos y qui?n supervisa las elecciones. La defensa de los procesos democr?ticos es una preocupaci?n universal, pero tambi?n, en opini?n de Delmont, el problema general de los derechos civiles de este momento.

“En este momento parece que hay mucha m?s pasi?n y energ?a por parte de personas a las que les gustar?a restringir o revertir los derechos de voto”, dijo Delmont. En ausencia de una defensa efectiva de esos derechos por parte de Biden, “no puedo decir que est? haciendo lo suficiente para pagar a los estadounidenses negros que lo pusieron en la Casa Blanca”.

Mientras tanto, d?a tras d?a, evento tras evento, fue el virus el que capt? la atenci?n de Biden. “Ese desaf?o ensombrece todo lo que hacemos”, dijo Klain. “Creo que hemos logrado un progreso hist?rico all?, pero sigue siendo un desaf?o”.

POL?TICA DE PANDEMIA

Biden es el segundo presidente estadounidense humillado por el coronavirus, que ha matado a unas 846.000 personas en este pa?s.

Estados Unidos ahora est? mucho mejor equipado contra COVID-19. El arsenal m?dico de Estados Unidos es m?s fuerte en ?rdenes de magnitud que en el primer a?o de la pandemia y el dinero de ayuda inyectado a hogares, comunidades y estados tambi?n marc? una gran diferencia, aunque a costa de aumentar la inflaci?n.

La administraci?n Biden ha tenido un ?xito sorprendente en la adquisici?n de vacunas y en allanar el camino para nuevos medicamentos antivirales que se pueden tomar en el hogar, lo que deber?a aliviar la presi?n sobre los hospitales una vez que esas p?ldoras est?n ampliamente disponibles.

Pero las pruebas siguen siendo un fracaso fundamental y millones de estadounidenses todav?a se niegan a vacunarse.

Las pruebas r?pidas son frustrantemente dif?ciles de encontrar y caras. Las pruebas de PCR a?n tardan de tres a cinco d?as en muchos casos para obtener resultados. Eso significa que los estadounidenses seguir?n estando varios pasos por detr?s del virus, especialmente con omicron. Queda por ver si el nuevo impulso de prueba de la administraci?n conduce a un cambio significativo.

Trump se deshizo por su bravuconer?a, su incapacidad para reconocer la gravedad de la situaci?n y su incapacidad para comunicar con sinceridad lo que estaba en juego a los estadounidenses. Pero Biden no ha estado completamente libre de arrogancia.

Su paseo primaveral sin m?scara con la vicepresidenta Kamala Harris en el Rose Garden puede recordarse como un ejemplo mal concebido para el pa?s. La celebraci?n del 4 de julio de Biden de la “independencia” estadounidense del virus fue prematura, por decirlo de manera caritativa, a pesar de que evadi? sus comentarios en reconocimiento de la peligrosa variante delta que se estaba gestando en ese momento.

Su interpretaci?n de una <>, destinada a empujar a aquellos que no recibir?n la aguja, ilustr? a?n m?s la divisi?n entre nosotros y ellos del pa?s y no era exactamente cierto. Las personas completamente vacunadas representan un n?mero creciente de casos en todo el pa?s, aunque es mucho menos probable que la sufran tanto como los no vacunados. Igualmente molesto para Biden es que aquellos que est?n m?s protegidos contra el virus siguen teniendo m?s miedo.

Del otro lado de la divisi?n pol?tica, destacados gobernadores republicanos se han opuesto activamente a los mandatos de vacunaci?n y mascarillas.

El sentimiento antigubernamental, alimentado por la desinformaci?n, se ha dirigido a los asesores de salud p?blica y sus recomendaciones, que durante mucho tiempo se consideraron m?s all? del scrum pol?tico.

A medida que la pandemia entra en su tercer a?o, la noci?n de que EE. UU. no podr? aplastar el coronavirus y tendr? que conformarse con vivir con ?l, un pensamiento que provoc? indignaci?n cuando surgi? brevemente en la ?poca de Trump, ahora puede estar ganando terreno.

La promesa de campa?a de Biden de octubre de 2020 pende de un hilo: “Voy a acabar con el virus, no con el pa?s”.