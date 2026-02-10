Desde canchas hasta zonas francas: lo nuevo que tendrá el vertedero de Duquesa tras cierre técnico

Canchas deportivas, gazebos, gimnasio, anfiteatro educativo, zonas francas y una planta de valorización de residuos forman parte de la transformación a gran escala que tendrá el Vertedero de Duquesa, cuyo cierre técnico fue iniciado este martes por el gobierno dominicano junto con organismos internacionales.

Según las autoridades, el proyecto impactará positivamente a 3.8 millones de habitantes del Gran Santo Domingo y contempla una inversión de 110 millones de dólares.

El proyecto cuenta con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El presidente Luis Abinader dejó abierta la primera fase de un proyecto que busca convertir uno de los mayores “pasivos ambientales” del país en un espacio de desarrollo social, educativo y ambiental para el Gran Santo Domingo.

El acto, encabezado por Abinader, se celebró en un área donde por décadas operó el vertedero a cielo abierto.

Abinader recordó que al asumir el gobierno en 2020 uno de los principales problemas le presentaron fue la situación crítica de los vertederos del país, especialmente Duquesa.

“Muchos de los vertederos estaban con varios problemas, incluso con una humareda que cubría parte del Gran Santo Domingo. También hubo problemas en Santiago, en Francisco de Macorís y en otros municipios”, expresó el mandatario.

El presidente indicó que el proceso de transformación se ejecutará de manera gradual y con un enfoque educativo.

“Se va a ir entregando gradualmente, porque yo quiero que sea también un modelo de enseñanza, no solamente para los jóvenes de Santo Domingo Norte, sino para todos los jóvenes del país, sobre la forma en que debemos manejar los residuos sólidos”, explicó.

Incluso, mencionó un intercambio con el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, al iniciar el proyecto.

“Tú me dijiste en seis meses; yo te voy a dar ocho meses para volver a inaugurar este proyecto”, comentó Abinader, en referencia a las obras recreativas.

Áreas deportivas y recreativas

De acuerdo con el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez , la transformación contempla la construcción de dos canchas de fútbol, dos de baloncesto, una de sóftbol y dos de voleibol, además de ocho gazebos, áreas de juegos infantiles y una plataforma con gimnasio al aire libre.

El proyecto también incluye un circuito recreativo de cinco kilómetros, señalizado para caminatas, trote y ciclismo.

Estas infraestructuras beneficiarán de manera directa a las comunidades de Los Casabes y Batey Duquesa, históricamente afectadas por la cercanía del vertedero.

Dentro del plan también se contempla la construcción de un anfiteatro educativo, enfocado en la educación ambiental, la sensibilización social y la preservación de la memoria histórica de la transformación del vertedero.

Se instalará una planta de valorización, orientada al aprovechamiento de los residuos y a la formalización del mercado del reciclaje, explicó el funcionario.

El cierre técnico y la conformación del terreno se desarrollarán en cuatro etapas, que incluyen compactación y recubrimiento con material terreo en los sectores A, B, C y una celda auxiliar.

El proyecto tendrá un plazo estimado de cinco años, con una extensión total de 123.85 hectáreas. La fase uno abarca un área de 10.20 hectáreas.

En cuanto al manejo de lixiviados, la fase uno contempla la instalación de sistemas de subdrenes perimetrales, mientras que las fases dos y tres incluirán una planta de tratamiento combinada, con procesos químicos y biológicos.

Para el control del biogás se construirán 13 pozos de extracción, ubicados estratégicamente cada 35 metros, en los corredores definidos por el diseño de las canchas deportivas.

La producción estimada de biogás asciende a 18.67 millones de metros cúbicos, con una capacidad inicial de 200 metros cúbicos por hora, equivalente a 0.3 megavatios de energía, suficiente para alimentar unas 20,000 luminarias de bajo consumo.

Además, se ejecutarán obras para el control de aguas pluviales, que incluyen canaletas de concreto, un reservorio pluvial de entre 3,500 y 4,000 metros cúbicos, así como la intervención de caminos de acceso principales, internos y secundarios, y la construcción de una cerca perimetral de más de 5,600 metros.