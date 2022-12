Des s?nateurs am?ricains appellent ? la nomination rapide d’un nouvel ambassadeur en Ha?ti

The content originally appeared on: News Americas Now

Sept s?nateurs am?ricains ont, dans une lettre au pr?sident Joe Biden le 14 d?cembre 2022, exprim? leurs pr?occupations face ? la catastrophe humanitaire en Ha?ti et appel? ? la nomination en toute urgence d’un nouvel ambassadeur et au d?ploiement d’un repr?sentant de haut niveau.

<>, ont ?crit les s?nateurs Robert Menendez,Cory A. Booker, Chaule Salumen, Charles E. Schumer, Dica Richard J. Durbin, Tim Kaine, Raphael G. Warnock et Ben Cardin.

Ces ?lus, dont le chef de la majorit? d?mocrate au S?nat qui est rest? d?mocrate apr?s la r??lection du s?nateur Warnock en G?orgie, ont mis en avant les enjeux de leur appel pour les USA et Ha?ti.

La violence incontr?l?e qui fait des ravages en Ha?ti constitue une menace directe et croissante pour les int?r?ts nationaux des ?tats-Unis. La priorit? absolue des ?tats-Unis doit ?tre de r?pondre aux souffrances des civils tout en soutenant une solution ha?tienne ? la crise. En l’absence d’un ambassadeur des ?tats-Unis en Ha?ti, le d?ploiement d’un haut repr?sentant diplomatique renforcerait la capacit? des ?tats-Unis ? planifier et ? mobiliser une action internationale, ont-ils soutenu avant d’?voquer la violence des gangs, les incapacit?s de la PNH, l’ins?curit? alimentaire qui atteint 4,7 millions d’Ha?tiens et la r?surgence du chol?ra.

La violence en Ha?ti est devenue hors de contr?le, avec des rapports d’abus graves et g?n?ralis?s contre la population civile. Les gangs contr?lent plus de la moiti? de la capitale, Port-au-Prince. Ils ex?cutent, d?membrent et br?lent des civils, y compris des femmes et des enfants d’? peine un an. Un rapport des Nations Unies sur les droits de l’homme, peut-on lire dans cette lettre des 7 s?nateurs am?ricains, indique que les gangs ont recours ? la violence sexuelle, y compris ? des viols collectifs devant les enfants, les membres de la famille, pour terroriser, punir et soumettre les populations locales.

La violence a conduit ? l’?chec syst?mique et au quasi-effondrement des institutions ha?tiennes. La flamb?e des prix des denr?es alimentaires limite la capacit? des Ha?tiens ? acheter, vendre ou produire des aliments de base. Un Ha?tien sur deux (environ 4,7 millions de personnes) conna?t une ins?curit? alimentaire aigu?. Les ?coles sont ferm?es ; les enfants sont affam?s, traumatis?s et sous-?duqu?s. Les ?tablissements de sant? ne sont pas en mesure de soigner les bless?s ou les malades, notamment le nombre croissant de personnes touch?es par la r?surgence du chol?ra, selon cette lettre qui souligne que malgr? les r?cents succ?s obtenus dans le r?tablissement du principal terminal p?trolier d’Ha?ti, la police nationale d’Ha?ti reste surpass?e par les effectifs et ne dispose pas d’un personnel suffisant face aux gangs.

<>, ont mis en garde ces s?nateurs dans cette lettre au pr?sident Joe Biden.

Ces s?nateurs ont indiqu? qu’ils appr?cient les sanctions cibl?es et les mesures prises en coordination avec le Canada et ? travers les Nations Unies et saluent l’action de l’administration Biden aupr?s d’une s?rie d’acteurs politiques et de la soci?t? civile en Ha?ti pour promouvoir leur inclusion dans les dialogues politiques nationaux. Ces ?lus ont indiqu? qu’ils soutiennent le d?ploiement du Disaster Assessment Response Team (DART) de l’USAID pour ?tendre les efforts humanitaires.

<>, ont ?crit ces s?nateurs qui ont soulign? <>.

Ce n’est pas la premi?re fois au cours des derniers mois que des ?lus am?ricains ont appel? le pr?sident Joe Biden ? renforcer la pr?sence diplomatique des USA en Ha?ti.

Le 15 ao?t 2022, quatre parlementaires d?mocrates, <> en Ha?ti ont, dans une lettre, appel? le pr?sident Joe Biden ? d?signer un nouvel envoy? sp?cial des Etats-Unis en Ha?ti, pr?s d’un an apr?s la d?mission fracassante de l’ambassadeur Daniel Foote.

<>, pouvait-on lire dans cette lettre.