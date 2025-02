Derrota con sabor amargo

Desaparición de Crismedi y Sheila: familiares dicen no hay rastros de ellas

Según algunos medios, Manny Machado lanza públicamente su queja de que los Padres de San Diego no han hecho movimiento durante la pausa, contrario a sus rivales de grupo, Dodgers de Los Angeles. También, perdieron al jardinero Jurickson Profar y al infielder Ha Seong Kim, quienes firmaron con otros clubes vía la agencia libre.. ¿Tiene razón? Claro que sí, tomando en cuenta la agresividad de los Dodgers.

- Falleció el antiguo lanzador Angel Torres, quien brilló con el Licey en los años 70. Inclusive en una temporada , 1976-77, tuvo marca de 10-1, números llamativos pues en esos tiempos los pitchers iban 8 o 9 innings y no había “llegado” la sabermetría. Estuvo diez años en las menores de distintas organizaciones y lanzó para Cincinnati en 1977. Apareció en 5 juegos en 8.1 innings..Murió a los 72 años.

Pero, las cosas no salieron nada bien, y ahora van a una semifinal habiendo perdido los dos últimos. Su rival de este miércoles, e igualmente la hora, dependían del resultado más tarde entre Venezuela y Japón.

