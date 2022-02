Deliverys justifican infracciones de transito y cuestionan labor policias

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-Gabriel Debora asegura que a veces se ve obligado a violar la Ley de Transito para evitar ser asaltado.

El joven cuenta las vicisitudes a las que se enfrenta todos los dias con resignacion. “Uno anda con la mano en la cabeza porque los ladrones, los de la Digesett y los policias, todo el mundo anda detras de uno buscando su dinero, los policias nos revisan las mochilas, los delincuentes nos quieren quitar el celular, nos piden que abandonemos el motor. No es facil”.

Narra que en uno de sus ultimos encuentros con asaltantes, dos motorizados le cerraron el paso por cada lado por lo que tuvo que frenar de golpe en plena avenida y devolverse en via contraria.

Asegura que eso ha provocado que algunos delivery tengan que andar con un companero. <<A veces hay pedidos en torres que hay que subir a entregarlos y mientras eso pasa el companero se queda cuidando el motor, en esos casos se dividen el dinero entre los dos", afirma.

Debora perdio su trabajo tras la llegada de la pandemia, tambien paro sus estudios universitarios y lleva ya cinco meses realizando servicios de delivery ganandose, segun afirma, entre RD$2,000 y RD$2,500 diarios.

Misma situacion

La historia de Debora se repite en cada uno de los deliveries consultados por EL DIA. Empleados despedidos, microempresarios quebrados, jovenes con deudas pendientes y padres de familia con multiples hijos y pareja.

Se quejan de los policias, de las multas de los agentes de la Digesett, de la compania para la que trabajan porque les quita mucho del dinero que de propina reciben, y de los atracadores.

Acostado en una butaca, descalzo y con la cara tapada para evitar la claridad, Alberto Peralta, parece sumergido en una profunda reflexion sobre si trabaja o no.

“Es que despues que enciendes la aplicacion no puedes parar y me siento incomodo, porque si un cliente te da 100 pesos de propina ellos se quedan hasta con RD$75”, confiesa. Diariamente Peralta realiza entre 35 y 40 viajes en dos turnos y se gana en promedio unos RD$ 2,000.

Al igual que otros deliveries, tiende a justificar sus maniobras en las calles.

“Si hay una ruta que es para bicicletas y la calle esta entaponada, tu como motorista ve que no viene nada, tu te metes, porque es un desahogo y como quiera por eso te ponen una multa.

Pero no solo por eso, te ponen una multa por cualquier cosa, esto es una zozobra, manito, y no te he contado ni la mitad”, declara Peralta.

Prendio en la calle

Tambien afirmo que anda “prendio” en la calle. “A veces hasta sin mirar para atras. Ya me atracaron en las Palmas de Herrera y le cai detras al ladron, lo agarre y la misma sociedad esta danada porque lo que me preguntaron era si tenia lo que el me habia quitado cuando les dije que si me dijeron que lo dejara ir porque era de la zona.

La informalidad

A sus 34 anos, nunca ha trabajado en el sector formal. “Yo tenia un centro de internet en Herrera y despues tuve que poner una barberia y por un problema la vendi. Los duenos de los locales siempre quieren cobrar mas y no aguantaba eso, asi que saque este motor y me puse a recoger pedidos”.

A diciembre de 2021 y segun datos del Banco Central, el 58.9 % de los trabajadores esta en condicion informal. Los deliveries viven con esa condicion.

No tienen seguro medico, ni de riesgos laborales ni facturan en las Aseguradoras de los Fondos de Pensiones. Solo cuentan con seguro de vida pagados por ellos mismos y que les es exigido como requisito para ser aceptados en las plataformas que canalizan sus servicios.

“Son muchos los que se han ido con una mano delante y otra detras, con clavos en las piernas y nadie intercede por ellos. Y desde que tienes un accidente, la plataforma te expulsa inmediatamente”, dijo Frank Elias otro repartidor de Pedidos Ya.

Elias entiende que por las exigencias que hacen las companias deberian tener beneficios de Ley.

Otra mas

–1– Servicios

Didi, una de las aplicaciones de movilidad, aun no inicia operaciones para repartidores de pedidos en el pais.

–2– Proximidad

Aunque ya tiene un plan montado para ofrecer dicho servicio en los proximos dias.

–3– Fin de trabajos

Su mutual Glovo concluyo operaciones en el pais el pasado ano.

Intrant ha registrado 402,835 motocicletas

Proceso. El Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre informo ayer que, a la fecha, han logrado el registro de 402,835 motocicletas y que en el Gran Santo Domingo ya iniciaron con la fiscalizacion de los conductores que no tienen el rotulo identificador.

El director de comunicaciones de la entidad, Ramon Baldeyaque, senalo que dicho registro se encuentra dentro del plan gubernamental de la seguridad ciudadana como herramienta de poder identificar con celeridad a los motoristas en caso de que cometan ilicitos.

“Eso aplica para los deliveries y es una exigencia del gobierno. No sabemos hasta que punto las empresas de pedidos lo exigiran, aunque lo mas saludable es que lo hagan como forma de garantizarle a sus asociados libre circulacion”.