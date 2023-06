Santo Domingo.- Fumar cigarrillos es probablemente la forma de consumo de tabaco m?s investigada, con v?nculos a enfermedades cardiovasculares, varios tipos de c?ncer y muchas otras afecciones m?dicas ahora bien establecidas, no existe una forma segura de consumo de tabaco y nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para dejar de fumar, afirma un experto del sistema de salud global Cleveland Clinic.

“Desde fumar cigarrillos y Shisha (Hookah o Narguile), incluso ocasionalmente, hasta masticar tabaco, tener un cigarro sin inhalar y vapear nicotina l?quida, todas las formas de uso de nicotina tienen riesgos para la salud”, manifiesta el neum?logo Humberto Choi . “Cualquier cosa que contenga nicotina es adictiva, y casi todos los m?todos de administraci?n de nicotina tambi?n contienen sustancias qu?micas como acetaldeh?do y formaldeh?do, que se sabe que causan c?ncer, y crole?na, diacetilo y dietilenglicol, que se sabe que causan enfermedades pulmonares”.

El doctor Choi, agrega que los efectos da?inos del uso de la nicotina son acumulativos y, las personas a menudo no se dan cuenta de la magnitud del da?o que se est?n causando hasta que desarrollan una condici?n de salud cr?nica.

“Vapear es particularmente desafiante ya que a?n no conocemos todas las implicaciones para la salud, aunque ya se ha relacionado con la inflamaci?n pulmonar y sabemos que est?n involucrados muchos de los mismos mecanismos que causan problemas al fumar”, agrega el doctor Choi.

Adem?s del da?o de los productos qu?micos y los aditivos en los vaporizadores, el especialista se?ala que algunos l?quidos de vaporizaci?n contienen niveles muy altos de nicotina, lo que los vuelve muy adictivos, y que los vaporizadores a menudo se toleran mejor en espacios p?blicos, con m?s oportunidades para un soplo r?pido. El resultado es que el consumo individual puede ser mayor que el de los cigarrillos, por ejemplo.

Los j?venes corren un riesgo particular por fumar o vapear, advierte el neum?logo, ya que fumar de ni?o o adolescente puede tener efectos de por vida en el desarrollo del cerebro.

Beneficios de dejar de fumar

No importa a qu? tipo de m?todo de administraci?n de nicotina sean adictos los individuos, pueden beneficiarse de dejar de fumar en cualquier momento, comenta el doctor Choi.

“La investigaci?n ha demostrado que fumar no est? libre de riesgos e incluso los fumadores leves pueden desarrollar enfermedades pulmonares, mortales como enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva cr?nica con el tiempo. Adem?s, incluso un nuevo fumador puede desarrollar inflamaci?n y da?ar sus pulmones”.

En general, sin embargo, afirma que, cuanto m?s tiempo use una persona la nicotina y cuanto m?s la use, peor ser? para su salud, as? que cuanto antes deje de fumar, ser? mejor.

“Incluso si una persona ha fumado hasta el punto en que no puede revertir el da?o que ya ha hecho, dejar la nicotina a?n tiene importantes beneficios para la salud”, manifiesta Choi. “Si ha llegado a la etapa en que las personas han sido diagnosticadas y tratadas, por ejemplo, por c?ncer de pulm?n o un ataque al coraz?n, dejar de fumar podr?a mejorar no solo sus s?ntomas, sino tambi?n su respuesta al tratamiento y su recuperaci?n posterior al tratamiento. Tambi?n puede reducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad tratada”.

Adem?s de todos los beneficios para la salud, se?ala el galeno qu?, tambi?n hay un gran beneficio financiero al dejar de fumar, ya que fumar es extremadamente costoso.