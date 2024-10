Defensa de Jochi Gómez asegura que no corresponde que lo procesen por terrorismo

Familiares de Donelly Martínez no se sienten conforme con sentencia; abogados dicen planean apelar

Balcacer agregó que a su entender las autoridades le han dado una "complejidad al caso", que no corresponde con la realidad de la situación.

El mismo indicó que en todo caso se debería de hacer una acusación de obstrucción al tránsito, pero no de terrorismo.

Asegura que no corresponde que lo procesen por terrorismo

"Cada infracción tiene los elementos que los caracterizan, yo decía que el jovencito ese que lanzó la bomba en el Metro no se conjugan los elementos que caracterizan eso; ni siquiera apagar un semáforo, 100 semáforos, eso no entra dentro de terrorismo de acuerdo a lo que dice la ley del terrorismo", explicó Balcacer.

Al ser abordado por los medios de comunicación a su llegada a la Procuraduría General de la República, Carlos Balcacer explicó que el caso no reúne los elementos para que se presente una acusación por terrorismo contra su cliente.

La defensa técnica de Jochi Gómez, implicado en el caso Camaleón, manifestó que "no procede" que su cliente sea procesado por terrorismo como lo ha señalado el Ministerio Público.

This content originally appeared on Listín Diario