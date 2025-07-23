David Ortiz ve a su papá como su mejor amigo para siempre

Este jueves se confirmó la muerte de Américo Ortíz, padre del expelotero dominicano David Ortíz. La noticia mantiene conmocionado al mundo deportivo dominicano.

Durante la carrera deportiva de David, don Américo jugó una posición decisiva y de apoyo incondicional para su hijo.

“Mi papá me dio una voz de aliento”, expresó la leyenda de los Medias Rojas de Boston al narrar un momento difícil de su vida profesional que le causó frustración y casi lo llevó a renunciar a sus sueños.

En una entrevista realizada por el cronista deportivo Yancen Pujols en el año 1999, Ortiz manifestó que en un momento de su carrera le tocó tomar veinticinco turnos de entrenamiento, y más luego fue enviado a las ligas menores, Triple A, lo que le causó un descontento que casi lo impulsa a renunciar a su carrera.

“Yo no quería volver a jugar pelota, yo tenía en mi mente no volver”, expresó Ortiz.

Al ser abordado don Américo sobre el mismo tema, manifestó que le había comunicado a David que les demostrarían a los “americanos” que esa no era su liga, y lo harían a base de trabajo.

"Yo vi que la cosa no estaba saliendo bien cuando él estaba en los campos de entrenamiento y yo tuve que coger un vuelo para allá porque él siempre decía que todo estaba bien, y yo no lo vi de ese modo, y gracias a Dios que yo tuve la intuición de arrancar para allá y en el momento cuando lo mandaron para Triple A, él dijo que no iba a joder más con eso. Yo le dije: 'No, mijo, espérate, que yo te dije a ti que este negocio es de los americanos, vamos a trabajarlo, vamos a irnos a Triple A y demostrarle que esa no es tu liga'", manifestó don Américo.

En la actualidad, David dejaba entrever la amena relación que existía entre su padre y él; además, lo consideraba su mejor amigo “para siempre”.

Para el Día del Padre de este 2025, David compartió en su red social de Instagram una emotiva foto junto a su padre y un mensaje que expresaba: “Feliz Día del Padre a mi mejor amigo para siempre”. Sin ti no tendré idea de la vida. Muchas gracias por todo, pap”.

La información sobre el fallecimiento de don Américo fue confirmada a Listín Diario por Manuel Luna, representante de prensa del expelotero dominicano.

Don Américo había estado enfrentando complicaciones de salud durante las últimas semanas.

Las honras fúnebres se realizarán este viernes en el Cementerio Jardín Memorial, donde familiares, amigos y allegados podrán dar el último adiós al progenitor de uno de los más grandes íconos del béisbol dominicano y mundial.