Sin ofender al Jazz de Utah, pero Damian Lillard dijo que anotar 60 puntos contra ellos fue bastante simple. No es f?cil, simplemente simple.

Lillard anot? 60 puntos, el m?ximo de la temporada, acertando nueve triples, y los Trail Blazers de Portland derrotaron el mi?rcoles 134-124 al Jazz.

Lillard empat? en la segunda mayor cantidad de puntos en la NBA esta temporada. Donovan Mitchell anot? 71 en un partido de tiempo extra para Cleveland contra Chicago el 3 de enero, y Luka Doncic anot? 60 en la victoria extra de Dallas sobre Nueva York el 27 de diciembre.

“Creo que cada vez que anotas 60 puntos es especial, pero creo que en este sent? que fue bastante simple”, dijo Lillard. “Pens? que jugu? el juego como deber?a haber sido jugado. Sab?a que necesit?bamos ganar, as? que sal? con la mentalidad de atacar y ser agresivo, pero no fue como si saliera en llamas. No fue uno de esos juegos”.

Jerami Grant agreg? 19 puntos para ayudar a Portland a ganar su segundo juego consecutivo.

Lauri Markkanen lider? al Jazz con 24 puntos. Tuvo una bandeja seguida de un tiro de punta con 5:20 restantes que puso a Utah a 115-108.

Grant y Anfernee Simons tuvieron volcadas consecutivas para poner a Portland arriba 121-110 y los Blazers lideraron c?modamente el resto del camino.

Cuando Lillard lleg? a la l?nea de tiros libres al final del juego, el p?blico local se puso de pie y grit? “?MVP! <> Lillard encest? ambos tiros libres para llegar a 60, pero fall? un tiro desde lejos con 29.1 segundos por jugar que habr?a superado los 61 mejores de su carrera.

Ni siquiera sab?a que estaba cerca del r?cord de su carrera hasta que el entrenador de los Blazers, Chauncey Billups, se lo hizo saber despu?s de esos tiros libres. Lillard pens? que estaba saliendo.

“La pr?xima vez que baj? me hicieron un doble equipo y me levant? para tres muy r?pido y luego bajaron y anotaron”, dijo Lillard. <>.

Lillard tiene cuatro juegos de carrera de 60 puntos o m?s. Ha llegado a 61 dos veces.

Se le pregunt? al entrenador de Jazz, Will Harvey, qu? podr?a haber hecho Utah para detener a Lillard despu?s de haberlo hecho doble equipo durante gran parte del juego.

“Supongo que, en teor?a, podr?amos haberle enviado a tres personas”, brome? Harvey.

Despu?s de luchar durante gran parte de enero, los Blazers ven?an de una victoria que les levant? la moral 147-127 sobre San Antonio el lunes.

Lillard termin? con 21 de 29 desde el campo, 9 de 15 en triples y 9 de 10 en la l?nea. Tambi?n tuvo ocho asistencias, siete rebotes y tres robos.

Durante el tercer cuarto, Lillard anot? 20 puntos consecutivos de Portland.

“Simplemente si?ntate y disfr?talo”, dijo el compa?ero de equipo de los Blazers, Nassir Little, sobre ver a Lillard llegar a los 60. “Marav?llate con su grandeza”.

Jordan Poole encest? la bandeja de la victoria a un segundo del final en un ?ltimo minuto de locura y los Warriors de Golden State vinieron desde atr?s el mi?rcoles para imponerse por 122-120 a los Grizzlies de Memphis.

Brandon Clarke hab?a igualado la pizarra para Memphis a falta de 6.3 segundos con una clavada a pase de Ja Morant luego de un triple de Klay Thompson a 14.6 del final que adelant? a los Warriors. Thompson fall? una canasta con 5 segundos todav?a en el reloj.

Stephen Curry super? a Morant en su duelo personal y aport? 34 tantos antes de su expulsi?n a 1:14 de la chicharra final en otra vibrante repetici?n de las semifinales de la Conferencia Oeste del a?o pasado, en las que los Warriors se impusieron en cinco juegos.

Morant totaliz? 29 unidades y 12 asistencias tras perderse un partido por una lesi?n de tobillo. Tuvo un par de tiros libres a falta de 26.6 segundos que dejaron a Memphis por delante antes del triple de Thompson.

Curry fue expulsado por arrojar su protector bucal a la grada. <>, dijo su entrenador, Steve Kerr, tras el encuentro.

RESULTADOS