Santo Domingo.-Tiene 19 anos de edad, casi tres en la musica y sus miles de seguidores saben muy bien quien es ella.

Esta firmada por la empresa Mercenario Musik y poco a poco se va convirtiendo en la nueva estrella de musica tropical.

Se trata de Damaris Cristina Rodriguez, mejor conocida como “DamarisCRS”, quien presenta su primer disco titulado “Lenguaje olvidado”.

La joven artista, que tiene poco tiempo en la musica, saca este album con letras compuestas por ella y Alkamis para, de esa forma, dar pasos gigantes y que pronto la conozcan en todas partes. Con una buena posicion en los ranking musicales del pais por el tema “Loco sera poco”, interpretado junto a Alcover, Damaris va en la ruta correcta de lograr sus suenos.

El inicio de todo

“Desde pequena siempre me ha gustado el arte y cantar. Lo llevaba en la sangre, pues mi papa es actor de teatro musical y siempre me arrastro a sus escenarios grandes y yo siempre decia que cuando me iba a tocar a mi. Al pasar el tiempo, un dia estaba en mi sala y estaba cantando algo y el me pregunto que de donde lo saque”, cuenta la joven cantante.

Primer disco

El album disponible en todas las plataformas digitales promete ser un referente en la musica latina al combinar el pop con otros generos musicales como la balada. “Dejame recordarte”, “Fue culpa mia” y “Sera tarde” son solo algunos de los titulos de este material que contiene 11 canciones, cuyas composiciones estan basadas en realidades de la vida misma.

Entrevistada para EL DIA, la joven cantante explica que ella se dedicaba a hacer “free style”, pero cuando llego su primera cancion “mi mamacita”, fue donde su exito empezo a vislumbrar.

“Con este nuevo album quiero expresar mis mas intimos sentimientos. En esta ocasion tenemos un disco con un 70 % de musica balada pop; con el incursiono en un genero que desde siempre me ha gustado y queria explorar poco a poco, mostrando la calidad musical que hacemos en Republica Dominicana y la evolucion en mis letras y ritmos”, afirmo la cantante.

DamarisCRS hace musica en todos los generos urbanos: reggueton, rap, dembow, dance hall y trap, siendo conocida por sus “free style”.

Nuevo talento

–El disco

“Lenguaje olvidado” cuenta, ademas, con la participacion de artistas importantes de la industria musical como son Alcover, Vakero y desde Guatemala la cantante Greyvi. Todas las canciones marcan el crecimiento de DamarisCRS.