Dallas supera a los Buccaneers y avanza a la Ronda Divisional

Un brillante fin de semana de comodines en los playoffs de la NFL termin? con una siesta.

Los Dallas Cowboys lograron una victoria por 31-14 sobre Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers el lunes por la noche. La primera victoria de los Cowboys como visitante en los playoffs en 30 a?os estuvo en gran medida desprovista de drama despu?s de un fin de semana lleno de partidos re?idos y remontadas incre?bles.

Ahora toca la ronda divisional, que comienza el s?bado. En la AFC, los Chiefs recibir?n a los Jaguars mientras que los Bills recibir?n a los Bengals. En la NFC, los Cowboys viajan a los 49ers mientras que los Giants salen de gira contra los Eagles.

Cerrando el fin de semana del comod?n el lunes por la noche, el mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott, complet? 25 de 33 pases para 305 yardas y jug? sin p?rdidas de bal?n por primera vez en ocho juegos mientras los Cowboys dominaban a los ap?ticos Bucs en lo que podr?a resultar ser el de Brady. ?ltimo juego con el uniforme de Tampa Bay.

La explosi?n fue un caso at?pico despu?s de un fin de semana en el que no hab?a plomo seguro.

Los Bills desperdiciaron una ventaja de 17 puntos antes de recuperarse para vencer a los Dolphins el domingo. Ese escape por poco se produjo menos de 24 horas despu?s de que los Jaguars superaran un d?ficit de 27 puntos en uno de los rallies m?s impresionantes en la historia de los playoffs.

Un calendario dominical cargado vio a los Bills escapar con su victoria 34-31 sobre los Dolphins, los Giants superaron a los Minnesota Vikings 31-24 y los Bengals aguantaron para vencer a los Baltimore Ravens 24-17.

Los tres partidos del domingo se decidieron en los minutos finales. En la copa de la noche, Sam Hubbard devolvi? el bal?n suelto del mariscal de campo de Baltimore, Tyler Huntley, 98 yardas para un touchdown de desempate en el ?ltimo cuarto, un sorprendente giro de los acontecimientos despu?s de que los Ravens estaban listos para tomar la delantera.

Huntley trat? de pasar por encima de la l?nea para el marcador de la ventaja. Pero Germaine Pratt lo dej? plantado y Logan Wilson lo desnud?.

El bal?n fue directo a Hubbard en la yarda 2, y el ala defensiva se fue por el campo para la devoluci?n de bal?n suelto m?s larga para un touchdown en la historia de la postemporada de la NFL. Tambi?n fue el TD de ventaja m?s largo en el ?ltimo cuarto en los playoffs.

En el primer partido del domingo, el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen , se encogi? de hombros ante una salida de tres p?rdidas de bal?n al lanzar dos pases de touchdown con 3:11 de diferencia en el tercer cuarto. Termin? con 23 de 39 pases para 352 yardas y tres touchdowns, pero tambi?n lanz? dos intercepciones y perdi? un bal?n suelto.

El mariscal de campo de los Giants, Daniel Jones, se convirti? en una de las estrellas del fin de semana de comodines al llevar al sexto sembrado New York a su victoria como visitante sobre el No. 3 Minnesota . Jones, en su primer juego de playoffs, lanz? para 301 yardas y dos touchdowns y corri? para 78 yardas en una actuaci?n estelar. Saquon Barkley corri? para dos anotaciones, incluido el desempate a mediados del ?ltimo cuarto.

El s?bado, el novato Brock Purdy y San Francisco vencieron a los Seattle Seahawks 41-23, mientras que Jacksonville coron? su remontada al vencer a Los Angeles Chargers 31-30.

Los cabezas de serie No. 1 en la AFC y la NFC, los Chiefs y Eagles, obtuvieron un descanso durante el fin de semana de comodines.

Aqu? hay algunas otras cosas que debe saber durante la postemporada:

?CU?L ES EL PROGRAMA PR?XIMO?

S?BADO

Jacksonville Jaguars en Kansas City Chiefs, 4:30 p. m. EST, NBC/Peacock/Universo

Gigantes de Nueva York contra ?guilas de Filadelfia, 8:15 p. m. EST, Fox/Fox Deportes

DOMINGO

Cincinnati Bengals en Buffalo Bills, 3 p. m. EST, CBS/Paramount+

Dallas Cowboys en San Francisco 49ers, 6:30 p. m. EST, Fox, Fox Deportes

?CU?L ES EL FORMATO DE LOS PLAYOFFS?

Este es el tercer a?o consecutivo del actual formato de playoffs, que incluye a los siete mejores equipos tanto de la AFC como de la NFC.

Los ganadores de las cuatro divisiones en ambas conferencias obtienen autom?ticamente los cuatro mejores sembrados, independientemente del r?cord, y luego los tres mejores equipos con el mejor r?cord que no ganaron su divisi?n son las selecciones comod?n. Es por eso que es bastante com?n que una selecci?n comod?n tenga un mejor r?cord, pero una peor clasificaci?n a los playoffs, que un equipo que termin? como ganador de la divisi?n.

El equipo cabeza de serie No. 1 en cada conferencia obtiene un pase directo a la segunda ronda, que son los Chiefs and Eagles, mientras que el No. 2 recibe al No. 7, el No. 3 recibe al No. 6 y el No. 4 recibe al No. 5 durante la fin de semana de comodines.

La NFL vuelve a sembrar equipos despu?s de cada ronda de playoffs. Eso significa que no importa c?mo comenz? el soporte, el equipo con la clasificaci?n m?s baja siempre viaja al equipo con la clasificaci?n m?s alta.

Hay cuatro rondas para los playoffs: la ronda de comodines acaba de terminar, la ronda divisional es durante el pr?ximo fin de semana, los juegos de campeonato de la conferencia son el 29 de enero y el Super Bowl est? programado para el 12 de febrero en Glendale, Arizona.

?QU? CAMBI? CON LA CANCELACI?N DE BILLS-BENGALS?

Los jugadores y fan?ticos vieron con horror el 2 de enero c?mo el profundo de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, colaps? en el campo de Cincinnati cuando su coraz?n se detuvo y recibi? RCP antes de abandonar el campo en una ambulancia. Durante la semana siguiente, esos mismos jugadores y fan?ticos reaccionaron con alegr?a ante la noticia de la recuperaci?n de Hamlin.

Incluso mejores noticias llegaron el s?bado: Hamlin visit? a sus compa?eros de equipo en las instalaciones de los Bills por primera vez desde que fue dado de alta de un hospital de Buffalo.

La cancelaci?n del juego Bills-Bengals debido a la lesi?n de Hamlin podr?a generar un gran cambio en el formato de los playoffs de la AFC.

El juego de campeonato de la AFC se jugar?a en un sitio neutral si los Chiefs y los Bills llegan a ese punto bajo un ajuste de reglas aprobado por los due?os de la NFL. Eso se debe a que Buffalo (13-3) jug? un partido menos que Kansas City (14-3) y perdi? la oportunidad de ganar el primer sembrado. Los Bills vencieron a los Chiefs 24-20 el 16 de octubre y habr?an sostenido el desempate si los equipos hubieran terminado con el mismo r?cord. Buffalo perdi? 42-36 en Kansas City en un cl?sico de la ronda divisional la temporada pasada.

Los Chiefs albergar?an el juego por el t?tulo de la AFC contra cualquier otro equipo, incluidos los Bengals (12-4), terceros sembrados.