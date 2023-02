Stephen Curry espera volver a trabajar en la cancha durante el receso del Juego de Estrellas, pero luego se perder? tiempo mientras se recupera de una lesi?n en la pierna izquierda.

El actual Jugador M?s Valioso de las Finales de la NBA se perdi? su cuarto partido consecutivo despu?s de lesionarse contra Dallas el 4 de febrero en una colisi?n mientras defend?a a McKinley Wright IV mientras conduc?a hacia la canasta. La rodilla de Wright golpe? la espinilla de Curry.

<>, dijo Curry. “Fue solo una cuesti?n de tiempo. Si mi pie est? elevado y es m?s como una contusi?n, puedes lidiar con eso, pero debido a que mi pie estaba plantado y ten?a mucho peso, la fuerza del impacto fue un poco m?s grave de lo que quer?a>>.

Curry dijo que probablemente tendr? una mejor idea de la l?nea de tiempo y una posible fecha objetivo para su regreso una vez que realmente pruebe la pierna en la cancha. Un examen de resonancia magn?tica mostr? desgarros parciales en el ligamento tibiofibular superior y la membrana inter?sea en la pierna izquierda. Tambi?n ten?a un hematoma.

Debido al da?o en los ligamentos, Curry dijo que es dif?cil saber cu?nto tardar? en recuperarse.

“Al principio sent? que era una contusi?n normal, solo una muy seria, por eso fui al banco y pens? que podr?a quit?rmelo de encima, luego me levant? del banco y sent? algo diferente y fue como ‘No, eso no est? bien'”, dijo Curry. “Sab?a que era algo m?s que una contusi?n normal porque no pod?a ponerle peso y estaba cojeando. Afortunadamente no hab?a huesos rotos ni nada”.

Curry espera dar la bienvenida al guardia reci?n adquirido Gary Payton II y tener a todos saludables para tratar de hacer una carrera en otro t?tulo. Curry promedia 29,4 puntos, 6,3 rebotes y 6,4 asistencias. Se perder? el Juego de Estrellas, pero pos? con su camiseta n?mero 30 del Oeste.

Curry se perdi? su partido n?mero 19 en general esta temporada para los campeones defensores, 11 de ellos con un hombro izquierdo parcialmente dislocado. Sigue confiando en las posibilidades de Golden State a pesar de sus dificultades e inconsistencias.

“S? que somos un equipo diferente al que ?ramos, s? que tenemos desaf?os diferentes a los que tuvimos el a?o pasado, pero a?n as? se ha demostrado que si estamos saludables, llega el momento de los playoffs y tenemos la oportunidad de entrar en una serie. que somos dif?ciles”, dijo Curry. “Ah? es donde est? todo el optimismo hasta que se demuestre lo contrario”.