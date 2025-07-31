Local News
Cultura califica de “imperdonable” cambio al Himno Nacional por LGBT+
08 August 2025
This content originally appeared on Listín Diario.
El ministro Roberto Salcedo aseguró que esta acción constituye una falta de “criterio” y de “responsabilidad” por parte de quienes la llevaron a cabo, además de representar una “violación fragante a la Constitución de la República”.
