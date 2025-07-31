¿Le preocupa la falta de psiquiatras en el país? ¿Deben los talleres desocupar las vías públicas? Abraham Lincoln, inmortal de la lucha libre Japón emite aviso de tsunami tras terremoto de magnitud 8 en península rusa de Kamchatka Pacheco a Raquel Arbaje: “Se malinterpretó..., uno cansado y agotado, parece que hago un gesto ahí” Warming Bernabel es el Jugador de la Semana en la Liga Nacional
Local News

Cultura califica de “imperdonable” cambio al Himno Nacional por LGBT+

08 August 2025
This content originally appeared on Listín Diario.
El ministro Roberto Salcedo aseguró que esta acción constituye una falta de “criterio” y de “responsabilidad” por parte de quienes la llevaron a cabo, además de representar una “violación fragante a la Constitución de la República”.

