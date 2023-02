?Cu?l es el futuro de Manny Machado en los Padres?

The content originally appeared on: El Dia

Ning?n equipo ha aparecido en m?s en las noticias gracias a sus movimientos durante la ?ltima media d?cada que los Padres, que han competido regularmente con equipos en los mercados m?s grandes para adquirir talento de primer nivel.

La firma de Eric Hosmer a un contrato de US$144 millones hace cinco a?os fue apenas el inicio para el gerente general A.J. Preller, quien conmocion? al mundo un a?o despu?s con la contrataci?n deManny Machado por US$300 millones.

Los cambios por lanzadores como Blake Snell, Yu Darvish y Joe Musgrove ayudaron a crear una rotaci?n formidable para acompa?ar a esa alineaci?n repleta de estrellas de los Padres, una que se volvi? todav?a m?s impresionante con la incorporaci?n del dominicano Juan Jos? Soto en verano pasado. Dado su n?cleo actual — que ahora tambi?n incluye a Xander Bogaerts y su contrato de US$280 millones y 11 a?os — los Padres deben de pasar varios a?os como uno de los mejores equipos de Grandes Ligas.

Con todas esas estrellas, los Padres parecieran tener las piezas para posiblemente superar a los Dodgers, que han ganado nueve t?tulos divisionales en el Oeste de la Liga Nacional en los ?ltimos 10 a?os. San Diego no ha ganado el Oeste desde el 2006, por lo que una corona divisional ser?a bastante significativa.

Pero, ?y si Machado se va al final de la temporada?

Esa posibilidad se ha convertido en una posibilidad realista durante la ?ltima semana, cuando el estelar tercera base anunci? su intenci?n de salirse de los ?ltimos cinco a?os y US$150 millones de su contrato al terminar esta campa?a. Los jugadores se salen de sus contratos con frecuencia, por lo que los comentarios de Machado no fueron una sorpresa. Sin embargo, lo sorprendente fue que los Padres no parecieran haber intentado – al menos no agresivamente — acordar una extensi?n con Machado antes de la fecha l?mite impuesta por el jugador.

Un informe del San Diego Union-Tribune revel? los detalles de ese plazo, que venci? con el inicio de los entrenamientos de primavera. Machado confirm? que ?l y su agente, Dan Lozano, les notificaron a los Padres antes de las Reuniones Invernales del pasado mes de diciembre que no negociar?an una vez que se abriera el campamento.

Esas conversaciones, seg?n el informe, terminaron desembocando en una sola oferta que lleg? dos d?as antes de que iniciaran los entrenamientos: Cinco a?os adicionales y US$21 millones por temporada, agregados a su contrato existente, para un total de 10 a?os y US$265 millones a partir de ahora. Dado el tama?o de algunos de los contratos que se firmaron durante el invierno, es f?cil ver por qu? Machado parece estar dispuesto a probar la agencia libre, donde podr?a encontrarse una situaci?n perfecta para sus aspiraciones.

Los Yankees, Dodgers, Mets, Gigantes y Cachorros podr?an estar todos a la misma vez buscando a un tercera base en el mercado. Y los cinco equipos tambi?n podr?an encontrarse en posici?n de gastar una cantidad significativa de d?lares para llenar ese puesto.

?Recuerdan hace cuatro a?os, cuando Machado y Bryce Harper esperaron toda la temporada baja antes de conseguir sus respectivos contratos de US$300 millones? Seg?n lo que vimos este invierno, es poco probable que Machado termine esperando tanto esta vez.

A diferencia de esta pasada temporada muerta, cuando Aaron Judge, Trea Turner, el puertorrique?o Carlos Correa, Xander Bogaerts y Dansby Swanson representaban m?ltiples opciones para los equipos que buscaban a una estrella, el grupo de agentes libres del pr?ximo a?o parece estar encabezado por Shohei Ohtani y Machado. Despu?s de ellos, hay una notable ca?da en lo que a bates de impacto respecta.

Judge y Turner lograron acuerdos de m?s de US$300 millones antes de que terminaran las Reuniones Invernales. Correa acord? dos contratos de m?s de US$300 millones, antes de que sus ex?menes m?dicos lo obligaran a “conformarse” con un pacto de seis a?os y US$200 millones. Bogaerts y Swanson tambi?n cobraron, cada uno firmando con sus nuevos equipos antes de las Navidades.

Como se?al? Machado esta semana, es un buen momento para ser agente libre.

“Es un negocio”, dijo Machado. “Son cosas que pasan. Los mercados cambian. Desde que firm? hace cinco a?os, ha cambiado enormemente. Las cosas cambian y evolucionan para otros jugadores… es bastante bueno ver esto”.

Si Machado habla en serio sobre no volver a negociar hasta que llegue a la agencia libre, y no hay raz?n para creer que no est? siendo sincero. Entonces, los Padres deber?n esperar hasta noviembre para tratar de retener a quien se ha convertido en su capit?n de facto.

Machado se ha convertido en un l?der desde que se uni? a los Padres, un veterano muy respetado que pone tremendos n?meros en el terreno y brinda una gran presencia fuera en la cueva. Es, en muchos sentidos, el coraz?n del equipo.

Cuando Fernando Tatis Jr. sufri? una lesi?n hace dos inviernos, Machado ayud? a San Diego a mantener el rumbo. Cuando Tatis fue suspendido por dar positivo en una prueba antidopaje, muchos pensaron que aquella situaci?n pondr?a a prueba el car?cter y la determinaci?n del club. Machado elev? su juego, registrando un OPS de .935 con 12 jonrones y 37 impulsadas en los ?ltimos 47 duelos del club, para ayudar a San Diego a asegurar un lugar en la postemporada.

Machado continu? sobresaliendo en octubre, con OPS de .910 y cuatro cuadrangulares en 12 juegos, clave para que los Padres llegaran a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por primera vez desde 1998. Termin? segundo en la votaci?n a Jugador M?s Valioso de la Liga Nacional, la segunda vez que finaliza entre los primeros tres en las ?ltimas tres campa?as.

Quiz?s los Padres est?n ahorrando su dinero para retener a Soto, quien rechaz? una extensi?n de 14 a?os y US$440 millones de los Nacionales antes de ser cambiado en julio pasado. Pero Soto tuvo problemas — al menos seg?n sus elevados est?ndares — durante los 52 partidos que disput? despu?s del cambio. Y en los playoffs, tampoco estuvo al nivel que nos tiene acostumbrados. Soto ser? agente libre despu?s del 2024 y dado que no es seguro que vuelva a firmar en San Diego, al final del d?a los Padres podr?an correr el riesgo de perder tanto a Machado como a Soto.

Hemos aprendido a esperar lo inesperado de los Padres. Han sido una de las grandes historias del b?isbol durante la ?ltima media d?cada, gracias a todos esos movimientos de impacto en la b?squeda del primer t?tulo de la Serie Mundial en la historia de la franquicia. Machado y los Padres parecieran ser una pareja perfecta para permanecer juntos durante la pr?xima d?cada, pero San Diego podr?a haber perdido la oportunidad de asegurarlo a largo plazo.

Machado dice que est? concentrado en la temporada del 2023 y no est? pensando en el futuro. Si ?ste es el ?ltimo a?o de Machado en San Diego, los fan?ticos de los Padres deber?an hacer lo mismo y disfrutar cada momento.