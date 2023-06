?Cuidado! Alguien te vigila: -“Yo vigil? a Hamlet Herman”

The content originally appeared on: El Dia

Quien menos t? piensas te vigila. No s? si la pr?ctica se mantiene despu?s de la aparici?n del programa esp?a Pegasus, as? como otros eficaces medios tecnol?gicos de fisgoneos puestos en el mercado. Antes era com?n encontrarse en las redacciones de reconocidas emisoras y peri?dicos con alguien sospechoso de ser un informante o “cali?” al servicio de un organismo de seguridad del Estado.

Seg?n la apariencia, esto se hac?a oculto, “con mucha discreci?n” y supuestamente nadie lo sab?a. El runr?n, sin embargo, era motivo de sospechas y todo el mundo lo sab?a en las redacciones, pero nadie dec?a nada.

Hace poco sali? a relucir que la prestigiosa periodista e investigadora Nuria Piera hab?a sido vigilada en el anterior ?y en el actual gobierno? ?C?mo? Para lo cual se dijo, se utiliz? una avanzada tecnolog?a israel?, el ya mundialmente conocido software Pegasus. La denuncia hecha por la organizaci?n Amnist?a Internacional (AI) caus? gran revuelo, se prometi? entonces que se har?a una profunda investigaci?n, pero a?n se carece de resultados.

Los connotados periodistas Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y Juan Manuel Garc?a, director de los desaparecidos, peri?dico El Siglo y Centro de Informaci?n Gubernamental (CIG) afirmaron a la redactora Marisol Aquino de Diario Libre, que ellos han sido v?ctimas de espionajes. Entienden que ya es “una tradici?n de los aparatos de seguridad de Rep?blica Dominicana espiarlos y que con el tiempo lo que ha variado son las formas y las tecnolog?as para acceder a sus informaciones secretas”.

Incluso, -seg?n sostuvieron- “en las redacciones se han infiltrado personas para obtener datos de sus compa?eros”.

Un caso en Radio Mil

Ocurre que cuando labor? como reportero del noticiario Radio Mil Informando me enviaron a cubrir un caso de intento de asalto en una sucursal bancaria. Cuando llegamos al lugar el chofer de la “unidad m?vil” de la emisora que andaba conmigo, se lanz? presuroso del veh?culo, sac? un rev?lver y se aproxim? a los polic?as, ubicados en las cercan?as del local que era asaltado, hasta la captura sin mayores consecuencias de los asaltantes.

Me llam? la atenci?n que este conductor -arma en manos-se mezcl? r?pidamente con los agentes policiales, con la confianza que produce ser uno m?s de la patrulla.

-“Yo baj? con mi arma por si acaso, esas gentes son peligrosas”, dijo. En tanto, yo comenc? a buscar informaciones sobre el hecho que todav?a estaba en pleno desarrollo. Cumplida la tarea y ya de regreso a la emisora pregunt? al conductor si era polic?a, dijo que no, que lo hab?a sido, pero que ya lo hab?a dejado.

En otra oportunidad fui a cubrir otra actividad con Joselo, el chofer. ?ste, que ya contaba con mi confianza, me dijo con cierto orgullo: “Yo vigil? a Hamlet Herman, el guerrillero“. Siendo un agente de los servicios de seguridad de la polic?a, ?ste hab?a sido asignado para vigilar al ex guerrillero Hamlet Herman, quien luego fuera director fundador de la otrora Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).

-“Eso fue dif?cil, me vi a punto de perder la vida; ese era un “hombre chivo”, guapo, embraguetao y, adem?s, estaba bien armado“, expres?.

–“Cuando se me asign? esa misi?n, mi comandante me advirti? que fuera sigiloso y tuviera mucho cuidado con ese hombre, que ?l ten?a entrenamiento militar y sab?a bien sobre el uso de las armas”, agreg?.

Joselo relat?, mientras conduc?a para ir a cubrir otro servicio de la emisora, que esa vez se le asign? la encomienda de dar seguimiento hasta el cansancio y que la idea era que Hamlet Herman se sintiera hastiado de la presencia del informante.

-“Ten?a que aparecer en todos los sitios a donde ?l iba y dejarme ver, eso se hizo d?a por d?a“, refiri?.

Los servicios de seguridad del Estado ten?an informaciones de que Hamlet asist?a a reuniones pol?ticas y desconoc?an los prop?sitos. Ellos quer?an que el ex guerrillero, compa?ero de armas del extinto Coronel de Abril, Francisco Alberto Caama?o, supiera que se le estaba vigilando. De esa manera, seg?n los organismos de seguridad del Estado, se busc? forzar a ?ste a desistir de esos encuentros. -“A m? me entrenaron para realizar ese trabajo”, indic?. Y agreg?: -“Solo ten?a que mostrarme en los sitios, que ?l me viera”.

El inter?s principal era que Hamlet se sintiera vigilado. -“Una vez me di un maldito susto con ese hombre, pero por suerte fue el ?ltimo porque a la saz?n decidieron quitarme ese servicio”, narr? Joselo, y precis?: -“En esa ocasi?n fui con mi motorcito y lo estacion? justo al frente de la residencia de Herman, baj? del motor, cruc? la acera y me puse a observar por las persianas en el momento que ?ste almorzaba con su familia”. Dijo que se dej? ver -hab?a hecho eso muchas veces en otros sitios de la ciudad- a donde ?ste hab?a acudido.

-“Herman se par? furioso del comedor y avanz? hacia donde yo estaba. Cuando me percat? de su actitud, cruc? la calle, cog? mi motor y sal? corriendo. -?l se mont? en su veh?culo y me cay? atr?s. Corrimos por varias calles de Gazcue, yo adelante en mi motorcito y ?l atr?s”.

Joselo pens? que era su ?ltimo d?a de vida, ten?a referencia de Herman de que era un hombre de armas tomar y que no le perdonar?a el asedio a que lo hab?a sometido.

-“Ya me estaba desesperando, ?l no me daba tregua y el motorcito no daba m?s, doblaba las esquinas a toda velocidad sin importarme nada, ?l hac?a lo mismo; llegu? a pensar que me alcanzar?a”. En eso, seg?n narr? Joselo, pudo avanzar por la calle Julio Verne y entr? raudo a las instalaciones del DNI, donde el agente laboraba.

-“Este hombre lleg? hasta cerca de la puerta del recinto de inteligencia ubicado al lado del Palacio Nacional. Se le ve?a alterado”, cont? Joselo todav?a algo confuso al recordar aquel momento. Precis? que el ex guerrillero se devolvi? y acudi? al peri?dico La Noticia, que estaba en esa misma calle, a donde hizo su denuncia sobre el acoso a que era sometido por el gobierno del presidente Joaqu?n Balaguer.

Ese mismo d?a sus superiores decidieron suprimir esa misi?n. -“Vamos a sacarte de ah?, si ese hombre te agarra te va a matar”, dijeron.

Aunque en la redacci?n ?ste juraba que ya hab?a abandonado la polic?a, no era del todo cierto. En otra oportunidad un profesor lleg? a la emisora a realizar una denuncia. Hab?a sido militante del Movimiento Popular Dominicano (MPD) y estuvo preso acusado de porte ilegal de una pistola con la cual supuestamente se hab?a ultimado a un sargento policial. ?l neg? la acusaci?n y fue absuelto en los tribunales, pero seg?n denunci?, despu?s de liberado se hab?a desatado una persecuci?n en su contra y tem?a que agentes de esa instituci?n lo mataran.

En el momento en que daba sus declaraciones, Joselo estaba en la redacci?n y escuch? con atenci?n todo lo que dijo el profesor. De pronto se retir? y a poco rato reapareci? de nuevo, pregunt? por ?ste con el alegato de que era su cu?ado. Cuando se le inform? que se hab?a marchado, sali? a alcanzarlo. Poco despu?s un familiar del profesor llam? para denunciar que ?ste hab?a sido apresado a la salida de la emisora.

Esa coincidencia cre? aprensiones en torno a la funci?n real de Joselo como chofer de la emisora. Al enterarse de la situaci?n, el colega Sim?n D?az que entonces cubr?a como reportero la fuente policial, lo confronta:

-“Hermano, yo soy m?s “t?guere” que t?, todav?a eres polic?a; no lo niegues, te lo voy a demostrar”. Joselo insist?a que hab?a salido de esa instituci?n. -“Te voy a demostrar que t? eres polic?a”, insisti? Sim?n de manera enf?tica. Para sorpresa de todos, D?az se apareci? un par de d?as despu?s con la “ficha original” de Joselo, lo cual confirmaba a ?ste como un agente activo de la polic?a.

Un fugaz silencio y expectaci?n cop? la redacci?n y Joselo que era el acusado como que enmudeci? de repente, mientras Sim?n euf?rico mostraba el documento:

-“Mira ah? t? maldita ficha, t? eres polic?a, todav?a lo quiere negar, lo va a negar”. Y subray?:

-“Oye una cosa, mira a ver lo que t? vas a hacer, porque aqu? no pueden haber dos polic?as. El ?nico polic?a aqu? soy yo, t? tienes que hacer un deber”.

Pas? el tiempo y me encontr? con Joselo en las cercan?as del parque Col?n. Se me acerc? y conversamos un rato, me dijo que se ganaba la vida “canjeando d?lares” a turistas en la zona colonial. Le pregunt? si todav?a era polic?a, me mir? y estall? en risas.

-“Jajajaja, a ustedes los periodistas no se les olvida nada… Se despidi? de m? y ech? a andar -ri?ndose-a todo lo largo de la calle El Conde.

*El autor es periodista.