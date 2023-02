Agricultores, la carta de Cuba en la Serie del Caribe, termin? este mi?rcoles su participaci?n en ?ltimo lugar y con el recuerdo de la paliza 20-3 contra Venezuela, dejando en entredicho el actual nivel de un pa?s hist?rico de este deporte.

La ca?da en picado de la novena dirigida por el veterano Carlos Mart? ha aturdido a aficionados y especialistas por igual. Sin embargo, para no pocos fue la consumaci?n de una profec?a autocumplida.

<<(El resultado) era esperado, pero quiz?s no su magnitud. Pero ciertamente se esperaba. Es el resultado de muchos a?os de mal trabajo", censura el periodista Daniel de Malas, CEO del medio especializado Swing Completo, en entrevista con EFE.

Agricultores fue producto de un experimento que la Federaci?n Cubana de B?isbol (FCB) puso en marcha el a?o pasado- la Liga ?lite, un torneo invernal que agrup? a los mejores peloteros de la Serie Nacional -el certamen local- y fusion? a equipos de distintas provincias.

El campeonato no logr? conectar con la hinchada y las im?genes de los estadios vac?os fueron una constante, con la honrosa excepci?n de las finales. Pese a ser el equipo campe?n de una liga que, en teor?a, tiene mejor nivel que el torneo local, Agricultores solo logr? una victoria en sus siete encuentros- 3-1 contra Curazao. Despu?s perdi? 3-1 con Rep?blica Dominicana; 20-3 con Venezuela; 6-5 con M?xico; 5-4 con Colombia; 4-3 con Puerto Rico y 10-4 con Panam?.

El papel del equipo desat? la introspecci?n entre los expertos y dej? en el aire una pregunta- ?qu? dice del nivel del b?isbol en Cuba que el equipo ganador de un torneo ?lite no d? el ancho en la Serie del Caribe? REFORMAS URGENTES Para el periodista Alejandro Rodr?guez Cuervo, presentador de deportes en la televisi?n estatal, la Liga ?lite es una buena idea pero a la que se le deben hacer reformas.

“El jugador cubano solo juega con cubanos, y muy pocos (tienen) experiencia en el extranjero (…) Hace falta que esa liga (?lite) sea intervenida de alguna manera para que econ?micamente pueda crecer, incluso insertar peloteros de varias latitudes que le puedan dar mucha m?s calidad”, apunta en entrevista telef?nica con EFE.

Sin embargo, De Malas va m?s all? en este apunte y asegur? que hay un problema de fondo -sobre todo, sistem?tico- en la organizaci?n. “Hay mucha pol?tica. (Esto) es un problema pol?tico, (la FCB) no tiene potestad para tomar decisiones”, considera. El CEO de Swing Completo record? que, a diferencia de las otras ligas en la Serie del Caribe, la cubana no es 100 % profesional y depende directamente del Gobierno.”Ya son muchos a?os de ostracismo, de renegarse a abrirse al mundo. Se necesita que la FCB sea independiente y que se profesionalice de verdad”, agrega. Rodr?guez Cuervo no coincide del todo en este punto y defiende que los beisbolistas cubanos s? son profesionales -ya que reciben un sueldo por su trabajo-, aunque admite que la ?lite se deber?a profesionalizar a?n m?s para contar con jugadores de fuera. De acuerdo con Swing Completo, los peloteros insulares de la Liga ?lite perciben un salario mensual de unos 3.500 pesos cubanos (unos 28 d?lares, al cambio oficial).

?XODO DE JUGADORES

A pesar de sus problemas estructurales, Cuba gan? la Serie del Caribe de 2015. Pinar del R?o derrot? en la final a los Tomateros de Culiac?n, uno de los equipos m?s ic?nicos de M?xico. Pero para el periodista Francys Romero, autor del libro de referencia “El sue?o y la realidad. Historias de la emigraci?n del b?isbol cubano (1960-2018)”, el t?tulo se puede explicar con un poco de contexto. 2015, recuerda Romero en entrevista con EFE, fue el “preludio de lo que empez? a ser un ?xodo sistem?tico de jugadores>>. Solo en ese a?o emigraron 200 peloteros cubanos, seg?n sus registros.

“El nivel de la liga descendi? completamente”, sostiene. “De 2014 a 2016 los equipos (los cubanos en la Serie del Caribe) eran un ‘dream team’ en comparaci?n con los de ahora”, remacha. Desde 2017, una media de 80 a 100 beisbolistas cubanos han dejado la isla para perseguir su sue?o de jugar en las Grandes Ligas de EEUU y lograr un sueldo muy superior. De hecho, en 2016 Yuli Gurriel -estrella de los Astros de Houston, campeones de la MLB- desert? junto con su hermano Lourdes cuando se concentraban en una Serie del Caribe.

CL?SICO MUNDIAL

La apuesta de la FCB este a?o es el Cl?sico Mundial, que arranca en marzo. Cuba contar? por primera vez con tres jugadores en activo en la MLB. Aunque las ilusiones dentro del organismo son altas, De Malas y Romero tienen dudas de que el equipo pueda llegar lejos en la competici?n. “Tengo mis dudas de que puedan pasar de la primera fase”, sentencia De Malas