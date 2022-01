Cuba busca el reconocimiento de la OMS a sus vacunas contra la covid-19

The content originally appeared on: El Dia

La Habana.- Cuba busca el visto bueno de la Organizaci?n Mundial de la Salud (OMS) a sus tres vacunas contra la covid, lo que podr?a significar un espaldarazo econ?mico, cient?fico y pol?tico para La Habana en su momento m?s delicado en d?cadas.

La reciente autorizaci?n para uso de emergencia en M?xico de la f?rmula Abdala supone un paso adelante en este sentido, pero una decisi?n de la OMS parece a?n distante, a juzgar por el estadio en el que se encuentran los procesos de validaci?n.

“El proceso est? guiado por la ciencia y no la pol?tica y es necesariamente oneroso, pero el sistema funciona. All? donde no se han realizado valoraciones e inspecciones siguiendo los requisitos y est?ndares internacionales, la OMS lleva a cabo todo el espectro de acciones”, indicaron a Efe fuentes de la OMS.

Seg?n la ?ltima actualizaci?n de estado del proceso de evaluaci?n de las vacunas contra la covid-19 de este organismo multilateral, del 23 de diciembre, la OMS est? “esperando informaci?n sobre la estrategia y el cronograma de env?o” de documentaci?n por parte de Cuba.

Este documento p?blico indica tambi?n que a?n no ha tenido lugar la reuni?n previa al env?o de la informaci?n entre los productores cubanos y representantes de la OMS, y que a?n no se ha aceptado la informaci?n para su revisi?n.

La OMS explic? a Efe que el proceso “suele tardar entre dos o tres meses en ser completado”, dependiendo de “la calidad y disponibilidad de los datos suministrados por los fabricantes, entre otros factores>>.

No obstante, subraya que la revisi?n es un “proceso abierto sin fecha final”, es decir, que no tiene una duraci?n determinada ni tiene por qu? acabar con una autorizaci?n para el candidato vacunal. La luz verde definitiva se concede “si, a la luz de los est?ndares de la OMS” los datos “demuestran una probabilidad razonable” de “la calidad, seguridad y efectividad de la vacuna” y de que los beneficios superan sus “posibles riesgos e incertidumbres>>.

Las pautas de vacunaci?n de Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus tienen una efectividad superior al 90 %, seg?n sus fabricantes, pero estos datos no han sido contrastados por instancias independientes externas.

Actualmente diez vacunas contra la covid-19 en todo el mundo han concluido con ?xito este proceso de validaci?n por parte de la OMS (entre ellas Pzifer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac y Novavax). Cinco candidatos m?s est?n esperando la decisi?n definitiva de la OMS, otro realiz? dos reuniones previas al env?o de la documentaci?n, uno m?s reci?n retir? su candidatura y las tres solicitudes restantes se encuentran en el primer estadio del proceso, entre ellas la cubana.

El presidente del grupo estatal de la industria biofarmac?utica de Cuba (BioCubaFarma), Eduardo Mart?nez D?az, lo apunt? recientemente en Twitter cuando explic? que estaban “adaptando la documentaci?n que se debe enviar a la OMS>>.

“El avance depende de nosotros”, afirm?. Sus comentarios en la red social, donde enfatiz? que las vacunas cubanas son “muy efectivas” y que otros pa?ses podr?an emplearlas, segu?an a varios d?as de cr?ticas en los medios oficiales cubanos a la OMS porque las f?rmulas nacionales no tuviesen a?n autorizaci?n. BUENAS NOTICIAS Las vacunas cubanas ha recibido buenas noticias en los ?ltimos d?as.

La Comisi?n Federal para la Protecci?n contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de M?xico -cuyo consejo siguen otros pa?ses de la regi?n- autoriz? este mi?rcoles para uso de emergencia la vacuna Abdala, tras obtener una “opini?n t?cnica favorable>>.

Adem?s, este martes San Vicente y las Granadinas autoriz? tambi?n el uso de Abdala y un d?a antes Vietnam suscribi? un acuerdo con La Habana para percibir otros cinco millones de dosis de esa misma vacuna una vez que autorizase su uso de emergencia para menores. Las f?rmulas cubanas ya se estaban administrando en pa?ses aliados de La Habana como Venezuela, Ir?n y Nicaragua.

Una decisi?n por parte de la OMS podr?a tener consecuencias muy positivas para Cuba en m?ltiples ?mbitos. El m?s inmediato ser?a el reconocimiento de la labor de los equipos cient?ficos que han trabajado en estas vacunas, las primeras desarrolladas en Am?rica Latina y las ?nicas de una econom?a en v?as de desarrollo que no est? en el G20 (China, India, Rusia).

La segunda ser?a econ?mica, porque como explic? a Efe la OMS su aprobaci?n es a menudo “requisito previo” para que organismos como UNICEF, la oficina regional de la OMS para las Am?ricas (OMS/OPS) o el mecanismo multilateral Covax puedan adquirir esa vacuna.

Muchos pa?ses podr?an adem?s decantarse por las f?rmulas cubanas, al contar con el sello de la OMS. Todo esto significar?a ingresos de divisas para Cuba en un momento en el que el pa?s atraviesa una grave crisis econ?mica por la combinaci?n de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la mala gesti?n interna.