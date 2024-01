Critics Choice Awards 2024: los mejores looks de las estrellas en la alfombra roja

The content originally appeared on: El Dia

Este domingo 14 de enero se celebra la 29° edición de los Critics Choice Awards, un evento que se ha convertido en la referencia suprema para premiar la excelencia tanto en el cine como en la televisión.

La Asociación de la Crítica Cinematográfica, compuesta por 250 miembros, será la encargada de definir su juicio crítico y determinar quiénes se alzarán con los codiciados galardones.

El escenario de esta magistral velada será el Barker Hangar, situado en la pintoresca localidad de Santa Mónica, California. Se trata de una locación que ha presenciado innumerables momentos trascendentales en la historia del entretenimiento. No es la primera vez que este emblemático recinto se convierte en testigo de la gloria cinematográfica, y seguramente, tampoco será la última.

Como es costumbre, la alfombra roja fue el escenario para que las celebridades desplieguen su arsenal de estilos antes de la ceremonia. Con outfits deslumbrantes, elecciones audaces y una amplia paleta de colores, este desfile de glamour paralelo al reconocimiento artístico es un componente esencial de la experiencia Critics Choice Awards, donde el arte y el estilo convergen en una sinfonía visual.

Margot Robbie

Margot Robbie con un vestido rojo y un escote floreado que marcó su look en la alfombra roja de los Critics Choice Awards. Las joyas son de joyas de Lorraine Schwartz /REUTERS/Aude Guerrucci

La actriz australiana Margot Robbie fue una de las rutilantes celebridades que pasaron por la alfombra roja de los premios. Lució un vibrante vestido de Balmain personalizado con corte sirena y de color rojo. El look dio la nota con un escote de hombro a hombro que fue decorado con flores.

Según los fanáticos, la actriz se habría inspirado en el atuendo Radiant Rose Barbie de 1996, debido a las similitudes en la parte superior que se presentan.

Dua Lipa

Dua Lipa y un vestido rojo de Prada que combinó con la alfombra de los premios y llamó la atención desde el primer instante. Las joyas son de In Tiffany & Co /REUTERS/Aude Guerrucci

La llegada de la cantante Dua Lipa fue otra de las esperadas de la jornada. Ella destacó en la alfombra roja con un deslumbrante vestido sin tirantes y con escote palabra de honor, cuyo vibrante tono rojo estuvo en sintonía con su pelo recién teñido y recogido, mostrando no solo estilo sin igual, sino una expresión de confianza y elegancia innatas.

El corte estilo sirena añadió una dosis de sensualidad, resaltando la silueta de manera sofisticada, con una textura intricada y sofististicada. Más que un conjunto de moda, este atuendo se convirtió en un auténtico inolvidable en la alfombra roja.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston fue una de las grandes actrices que protagonizaron la gala /REUTERS/Aude Guerrucci

Jennifer Aniston llegó a la alfombra roja y, como en cada una de sus apariciones, motivó elogios por doquier. En este caso, vistió un jumpsuit negro con un detalle de cola desde su cintura. Las joyas de De Beers fueron las elegidas por la icónica actriz para acompañar el look de Dolce & Gabbana. Este elegante conjunto negro de plumas, que fusionaba la sastrería moderna con la tradición, difuminó las fronteras entre la moda clásica y contemporánea

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz eligió un total black simple con detalles llamativos como los collares y el reloj /REUTERS/Aude Guerrucci

Otra de las presencias estelares de la alfombra roja fue la de Lenny Kravitz. El artista desplegó todo su glamour con un look total black y, como siempre, el secreto estuvo en los detalles: desde las imponentes gafas hasta los collares que se dejaban ver.

En cuanto a las prendas, optó por la simplicidad al lucir un traje negro con aberturas en los laterales y sin camisa: un auténtico y clásico look Kravitz.

Billie Eilish

Billie Eilish llama la atención no solo por su arte sino también por lo que muestra en torno a la moda en cada alfombra roja /REUTERS/Aude Guerrucci

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish optó por un estilo fresco de Thom Browne. Su elección, con un vestido negro ceñido al cuerpo y con una camisa blanca debajo (que parecería sobresalir del ruedo del vestido), volvieron a dejar en evidencia su particular sentido de la moda.

Emma Stone

La actriz Emma Stone eligió un vestido total black para la gala /REUTERS/Aude Guerrucci

La actriz oriunda de Estados Unidos, Emma Stone, pasó por la alfombra roja con un look de Louis Vuitton personalizado. El escote asimétrico y a un solo hombro, permitió en que su vestido negro destacaran detalles de pétalos. Todo el outfit lo completó con un collar de diamantes.

Bradley Cooper

Bradley Cooper y un look clásico para la aflombra roja /REUTERS/Aude Guerrucci

Bradley Cooper eligió un look de Louis Vuitton para asistir a los Critics Choice Awards 2024. Se trató de un traje negro con camisa blanca y corbata también negra: una combinación que está vigente y que, en este caso, el actor resaltó con glamorosos lentes.

Tom Holland

Tom Holland y un diseño clásico de Prada con traje y chaleco para la alfombra roja /REUTERS/Aude Guerrucci

El actor Tom Holland llegó a la ceremonia vestido con un traje marrón de estilo clásico que tuvo su simetría con el chaleco cerrado. La corbata negra y la camisa rosada le dieron el toque vibrante al look.

Julianne Moore

La actriz optó por un estilo de vestido imperio, con una amplia abertura en el frente REUTERS/Aude Guerrucci

La reconocida actriz Julianne Moore optó por un vestido con escote corazón, en la gama de los azulinos, de la colección Chanel Alta Costura, Otoño-Invierno 2020/21. El outfit lo completó con un bolso de Chanel.

Robert Downey Jr

Robert Downey Jr. es una de las figuras del cine más aplaudidas por la crítica y su look de Saint Laurent no se quedó atrás /REUTERS/Aude Guerrucci

Robert Downey Jr. se consagró como Mejor Actor de Reparto en la gala. Lució un traje oscuro, camisa blanca y corbata; un clásico al que combinó con lentes. Días atrás, el actor había celebrado un premio similar en los premios Globos de Oro.

Chelsea Handler

Chelsea Handler fue elegida como conductora del evento /REUTERS/Aude Guerrucci

Para encabezar la gala, Chelsea Handler optó por un atuendo de Alex Perry que no pasó desapercibido. Este vestido midaxi de tono amarillo vibrante, no solo deslumbró por su color llamativo, sino también por su ajuste perfecto, presentaba un escote cuadrado que realzaba elegancia y modernidad.

María Bello

María Bello optó por un look de dos piezas para la gala /U.S., January 14, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz María Bello llegó a la alfombra roja con un diseño de Falguni Shane Peacock y joyas de State Property, Rahaminov y White Space. El estilo estuvo signado por una camisa blanca de mangas cortas, combinada con una pollera larga de una paleta amplia de colores sutiles.

Danielle Brooks

Danielle Brooks es una de las nominadas de la noche /REUTERS/Aude Guerrucci

La estadounidense Danielle Brooks, una de las grandes figuras del cine y nominada a Mejor Actriz de Reparto, llegó a la ceremonia con un vestido rosa con volados diseñado por Monsoori and Norman Silverman, que combinó con joyería Graziela Gems.

Juno Temple

Juno Temple y una aparición muy esperada en la alfombra roja /REUTERS/Aude Guerrucci

Juno Temple, actriz de reconocidas series como Fargo, entre otras, llegó a la alfombra roja de los premios con un look total black de Givenchy que se destacó por su escote de lágrima decorado con un pequeño accesorio. La cartera gris con brillos dio la nota y rompió con la monotonía del negro.

Quinta Brunson

Quinta Brunson le dio relevancia al estilo floreado en la alfombra roja /REUTERS/Aude Guerrucci

En su aparición en la alfombra roja, la actriz y productora estadounidense Quinta Brunson vistió un elegante diseño de Georges Hobeika, que completó con joyas de Nicole Rose. El vestido transparente, con una falda que finalizó en una pequeña cola, estaba adornado con flores bordadas.

Lisa Ann Walter

Lisa Ann Walter y una combinación que no falla: azul y negro /REUTERS/Aude Guerrucci

La actriz de cine Lisa Ann Walter lució un impactante vestido morado y negro que realzaba su distintivo cabello naranja. La fusión de colores atrajo las miradas de todos los presentes en la red carpet.

Carey Mulligan

Carey Mulligan y una elección inclinada hacia el color oscuro en su look /REUTERS/Aude Guerrucci

La actriz británica Carey Mulligan llegó a la gala con un look de Giorgio Armani Privé y joyas de Tiffany & Co. El escote en v le dio su particularidad al atuendo, que fue acompañado con un corte de pelo carré: una combinación de clásicos que no falla para estas citas.

Vanessa Morgan

Vanessa Morgan, cantante, pasó por la alfombra roja de los premios /REUTERS/Aude Guerrucci

La artista canadiense Vanessa Morgan lució un vestido rojo de volados, con cola. El escote palabra de honor, que rematan esta tipo de corsé, destacó entre los presentes. El outfit lo completó con zapatos y un sobre haciendo juego.

Brie Larson

Brie Larson y su paso por la alfombra roja /REUTERS/Aude Guerrucci

La actriz y cantante Brie Larson llegó a la ceremonia con un vestido total black de Prada. El look, con un escote cuadrado, tuvo su toque distintivo en los paneles transparentes que decoraron la parte inferior.

Cillian Murphy

Cillian Murphy posó para los fotógrafos en la alfombra roja /REUTERS/Aude Guerrucci

El protagonista de la serie Peaky Blinders, Cillian Murphy, posó en la alfombra roja con un look total black. Se trató de un traje clásico al que le impuso todo su estilo y personalidad.

Harrison Ford y Calista Flockhart

Harrison Ford y Calista Flockhart antes de la premiación /REUTERS/Aude Guerrucci

Dos íconos del cine, que además son pareja, Harrison Ford y Calista Flockhart, pasaron por la alfombra roja antes de la gala. Ford optó por un esmoquin negro con camisa blanca, mientras que Flockhart lució un vestido rosa largo con un estampado de flores y un lazo. El diseño se caracterizó por no tener mangas y tuvo su distinción con los guantes transparentes.

Sandra Oh

La actriz Sandra Oh y su paso por la alfombra roja con un vestido blanco de Harbinson Studio /REUTERS/Aude Guerrucci

Jenny Slate

Jenny Slate y un look de Alberta Ferretti con joyas de Rahaminov /REUTERS/Mario Anzuoni

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon, actriz, llegó con un vestido negro con brillos y escote palabra de honor, con detalle de maxi moño a la altura de la cintura confeccionado por Celine y joyas Bulgari /REUTERS/Aude Guerrucci

Meg Ryan

La actriz estadounidense Meg Ryan eligió un vestido sin tirantes, cubierto de lentejuelas negras, con hombros descubiertos y ceñido a la cintura confeccionado por Saint Laurent /REUTERS/Aude Guerrucci

Pedro Pascal

Pedro Pascal y un look monocromático de color crema, de Zegna, con camisa de cuello cruzado y pantalón de vestir /REUTERS/Aude Guerrucci

Ayo Edebiri

La actriz Ayo Edebiri lució un traje de The Row blanco, resaltado con gafas Oliver Peoples /REUTERS/Mario Anzuoni

Charles Melton

Charles Melton y un look de Valentino para la ceremonio /REUTERS/Mario Anzuoni

Billy Crudup

Billy Crudup ganó el premio a Mejor Actor de Reparto en serie de drama y lució un esmoquin clásico con camisa blanca /REUTERS/Aude Guerrucci

Lily Gladstone

Lily Gladstone y un vestido azul con escote de hombro a hombro /REUTERS/Aude Guerrucci

Mandy Moore

Mandy Moore optó por un vestido rojo con recortes y lentejuelas /REUTERS/Aude Guerrucci

Jodie Foster

Jodie Foster eligió un traje negro decorado con joyas de Luis Vuitton /REUTERS/Aude Guerrucci

Will Ferrell

Will Ferrell optó por un elegante traje aterciopelado /REUTERS/Aude Guerrucci

América Ferrera

América Ferrera lució un vestido largo con lentejuelas de color marrón, diseñado por Alberta Ferretti. Las joyas son de Pomellato (Getty)

Jessica Williams

La actriz Jessica Williams eligió joyas de Cartier y llevó un vestido con escote redondo (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association)

Greta Gerwig

Greta Gerwig eligió un diseño de Molly Goddard y un clucht Tabayer para lucir su top y una falda globo (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Rachel Brosnahan

La actriz Rachel Brosnahan posó con un vestido largo negro de Givenchy con lunares blancos /REUTERS/Aude Guerrucci

Rosamund Pike

Rosamund Pike y un look de Rodarte para la gala, con lentejuelas y un escote en V (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Critics Choice Association)

Christina Ricci

Christina Ricci pasó por la alfombra roja con un vestido de Atsuko Kudo y el clutch de Carolina Herrera. Vestido corte sirena, con escote en V profundo /REUTERS/Aude Guerrucci

Gael García Bernal

El actor mexicano Gael García Bernal y un esmoquin resaltado con gafas (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association)

Jonathan Bailey

Jonathan Bailey y su paso por la alfombra roja con un look total black y gafas /REUTERS/Mario Anzuoni

Paul Giamatti

Paul Giamatti llegó a la gala tras protagonizar anteriormente los Globos de Oro /REUTERS/Mario Anzuoni

Calah Lane

Calah Lane eligió un vestido con escote palabra de honor con moño /REUTERS/Mario Anzuoni

Brendan Fraser

Brendan Fraser se lució con un esmoquin clasico y camisa blanca en la gala /REUTERS/Aude Guerrucci

Mark Ronson

Mark Ronson y su llegada a la ceremonia con un traje sin corbata y con un detalle de informalidad: la camisa entreabierta /REUTERS/Aude Guerrucci

Jeffrey Wright

Jeffrey Wright y un traje azul oscuro sin corbata acompañado con camisa blanca /REUTERS/Aude Guerrucci

Steven Yeun

Steven Yeun eligió un traje Louis Vuitton SS24 RTW (Spring-Summer 2024 Ready to Wear) /REUTERS/Mario Anzuoni

Kieran Culkin

Kieran Culkin lució un traje de Zegna con joyas de Martin Katz /REUTERS/Aude Guerrucci

Rebecca Romijn

Rebecca Romijn vestida con modelo de Pamella Roland RE24, bolso Zaam y zapatos Ricagno /REUTERS/Aude Guerrucci

Jelani Alladin

Jelani Alladin vestido por Balmain /REUTERS/Aude Guerrucci

Carla Gugino

Carla Gugino se destacó con un vestido floral celeste y escote palabra de honor /REUTERS/Aude Guerrucci

Fantasía Barrino

Fantasia Barrino luce un traje realizado por Alin Le’ Kal /REUTERS/Mario Anzuoni

Jeremy Allen White

Jeremy Allen White vestido por Yves Saint Laurent /REUTERS/Aude Guerrucci

Da’Vine Joy Randolph

La actriz y un diseño de Jovana Louis y joyas de Norman Silverman /REUTERS/Aude Guerrucci

Ariana DeBose

Ariana DeBose y su presencia en la gala con un vestido de Givenchy /REUTERS/Mario Anzuoni

Ke Huy Quan

Ke Huy Quan con un traje realizado por Dior, que completó con reloj Vacheron Constantin y broche David Yurman /REUTERS/Aude Guerrucci

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo y un traje de Dior que completó con zapatos Jimmy Choo /REUTERS/Aude Guerrucci

Dominic Sessa

Dominic Sessa, estrella de «The Holdovers», en Celine Homme con corbata tipo de bolo /REUTERS/Aude Guerrucci

Bella Ramsey

Bella Ramsey vestida por Thom Browne (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Critics Choice Association)