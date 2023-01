Santo Domingo.-“Yo no me detengo. Esta enfermedad no me va a destruir”, son las palabras de Cristina Graciano, una joven de 27 a?os, que padece de lupus desde hace poco m?s de 12 a?os.

Y es que esta afecci?n incapacitante, desconocida por muchos, se presenta cuando el sistema inmunitario ataca sus propios ?rganos y tejidos, ocasionando dolor e hinchaz?n en articulaciones.

Para Cristina, ser diagnosticada con la enfermedad, siendo apenas una adolescente, represent? un cambio de vida del cielo a la tierra, pues ya no pod?a hacer lo mismo que sus compa?eros.

Este padecimiento tra?a consigo ciertas limitaciones como la de no exponerse al sol, no tomar alcohol y no planificarse, ni salir embarazada, solo por mencionar algunas.

“Yo fui porque las articulaciones de las manos se me estaban hinchando, despu?s segu? con las rodillas y los pies. Y eso, en una ni?a de 14 a?os con artritis eso no era normal”, expresa, mientras recuerda que con s?lo verla el m?dico le advirti? que pod?a ser lupus.

Un vaiv?nAunque el lupus permanece en el cuerpo, no siempre ocasiona problemas de salud a quien lo padece, sino que se activa y desactiva cuando caen las defensas, pero cada persona la padece diferente.

Es por esto por lo que cuando la enfermedad se activa el sistema baja completamente, pudiendo afectar varios ?rganos, pero cuando no lo est? el sistema inmunol?gico se encuentra normal, sin ning?n tipo de complicaci?n.

En el caso de Cristina, explica que luego de contraer el coronavirus tres veces, la enfermedad no ha dejado de activarse, por lo que lleva casi un a?o con situaciones de salud, que le han generado en los ?ltimos meses una nefritis grado 2, que es cuando el ri??n va botando la prote?na.

Anteriormente, seg?n comenta a los reporteros de EL D?A que visitaron su hogar, se le activaba pocas veces e iba a consulta cada tres o cuatro meses al a?o para darle seguimiento a su enfermedad.

VitalEn los a?os que Cristina tiene luchando con este mal, asegura que lo m?s importante ha sido el apoyo de la familia y los amigos, porque un d?a te encuentras en buen estado de salud y, al d?a siguiente, no puedes pararte de la cama por el dolor.

Asimismo, a pesar de que la enfermedad puede ser una barrera al momento de conseguir un empleo, este no ha sido su caso, pues en los trabajos, cuando explica su condici?n no ha sido rechazada.

No obstante, dej? su trabajo hace m?s de un a?o por la frecuencia con que se le manifestaba el lupus porque su profesi?n que es terapeuta f?sica demanda de mucho tiempo para el paciente.

En ese orden, expresa siempre se ha preparado y no tuvo complicaciones cuando realizaba su carrera universitaria, ya que la patolog?a se le activaba raras veces.

TratamientoDe acuerdo con la reumat?loga, Teresandris Polanco Mora, del Centro de Diagn?stico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), los medicamentos m?s empleados son los antipal?dicos o antimal?ricos como la hidroxicloroquina o la cloroquina, que hasta el d?a de hoy constituyen la piedra angular del tratamiento para el lupus.

Adem?s, en ocasiones espec?ficas de afecci?n a algunos ?rganos, se emplean otros f?rmacos como lo es el metotrexato, azatioprina, micofenolato de mofetilo, inhibidores de calcineurina, as? como terapias biol?gicas en casos refractarios.

Polanco indica que al ser esta una enfermedad multisist?mica que puede afectar cualquier tejido u ?rgano sus s?ntomas son muy variados, originando desde manifestaciones leves hasta un compromiso severo de ?rganos vitales, por eso se cataloga como la gran imitadora.

Una fundaci?nCristina considera importante la realizaci?n de una fundaci?n que ayude a pacientes como ella a adquirir los medicamentos, ya que como afecta otras partes del cuerpo va en aumento el tratamiento que requieren para las afecciones. “Solo de medicamentos de la presi?n, yo me estoy bebiendo casi 15 mil pesos… para resumirlo entre todo, me estoy tomando unos 25 mil pesos en medicamentos”, dice.

Se?ala que, a pesar de pertenecer al r?gimen contributivo de la Seguridad Social, los ocho mil pesos anuales que le ponen al Seguro Familiar de Salud para medicinas, se van en un par de medicamentos.

Factores de riesgoSeg?n la especialista, el lupus es m?s frecuente en el sexo femenino que en hombres, con un pico de incidencia mayor en mujeres en edad reproductiva. Adem?s, esta enfermedad es m?s com?n en negros y asi?ticos.

En una persona gen?ticamente predispuesta se han descrito factores que existen en el desarrollo del embri?n, ambientales como la exposici?n a los rayos de luz ultravioleta y el tabaco.

Datos de inter?s

–1– ComplicadoSe considera una urgencia diagn?stica, debido a su compromiso multisist?mico, principalmente en ?rganos blancos como ri??n, sistema nervioso central o pulm?n.–2– SobrevidaEspecialista dice se estima que m?s del 93% de los pacientes sobreviven m?s all? de los cinco a?os, y el 85% sobrevive a los 10 a?os.