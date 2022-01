El portugu?s Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, declar? que “la Premier es, de lejos, la mejor liga del mundo”, en una entrevista ofrecida a DAZN.

El jugador portugu?s admiti? que la destituci?n del noruego Ole Gunnar Solksjaer fue un momento duro-“Cuando se fue, todos est?bamos tristes, pero es parte de la vida y del f?tbol.

Cuando las cosas no salen como el club y los fans quieren, el club debe cambiar. Yo estaba decepcionado, pero tenemos que entender al club y a sus dirigentes.

Fue dif?cil, pero la vida sigue>>. Una destituci?n motivada por la irregular temporada del Manchester United, que el luso valor? en la entrevista- “Tenemos tiempo para mejorar, potencial, equipo, nuevo entrenador…

?Por qu? no creemos que podemos hacerlo mejor? Tenemos que meternos en la cabeza que somos capaces de cambiar las cosas ahora. No s? la manera espec?fica, soy un jugador, no el entrenador o el presidente. S? la manera, pero no voy a decirla porque no ser?a ?tico por mi parte.

Este a?o, tenemos que pasar de p?gina, tenemos mucho que ganar. Debemos creer en ello, si no, ser? una pesadilla>>. A pesar de que los resultados no est?n siendo los deseados, Cristiano Ronaldo no se arrepiente de haber regresado al club con el que gan? su primer Bal?n de Oro- “He vuelto a Manchester porque amo este club.

No lo he hecho por el dinero ni nada de eso. Amo este club y creo que tenemos potencial para ganar grandes cosas, pero debemos encontrar el mejor modo de conseguir esos resultados>>.

El luso, adem?s, tiene claro cu?les son los objetivos que deben perseguir los ‘Diablos Rojos’- “El Manchester United debe ganar la liga, quedar segundo o tercero. No concibo otra posici?n para el Manchester United. En mi caso, no acepto que nuestra mentalidad sea menos que quedar entre los tres primeros en la Premier League>>.