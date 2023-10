Cristiano Ronaldo consolidó aún más su nombre en los libros de historia del futbol luego de unirse a la muy selecta lista de jugadores que lograron marcar 100 goles en tres décadas diferentes. Además del portugués, otras cinco leyendas forman parte del club: Pelé, Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Romário y Lionel Messi.

El futbolista luso logró la hazaña luego de sus dos anotaciones ante Eslovaquia, en el partido que clasificó a su selección para la próxima Eurocopa y este lunes anotó otro doblete en la victoria de Portugal contra Bosnia para llegar a 859 goles.

El día en que alcanzó los 857 goles en su carrera, Cristiano Ronaldo dijo estar «seguro» de alcanzar los 900, pero admitió que la marca de los 1.000 goles es una meta lejana.

Pero después de todo, ¿qué misión tan grande tendría que emprender CR7 para alcanzar su objetivo número 1.000?

Autor de 859 goles en 1,188 partidos en su carrera, el portugués cuenta con una media de 0,72 goles por compromiso.

Si mantiene el mismo ritmo, la estrella necesitaría otros 198 partidos para marcar los 141 goles hasta alcanzar los 1.000.

Teniendo en cuenta la media de partidos disputados por el delantero, Cristiano Ronaldo necesitaría permanecer activo (¡y letal!) durante un periodo de hasta seis años.

El problema, sin embargo, es que la estrella de 38 años reveló en los últimos días que no trabaja con el objetivo de una carrera a largo plazo.

“Algunas cosas que sucedieron en mi vida, tanto personal como profesional, me hacen pensar ahora en el corto plazo. No puedo pensar si voy a jugar hasta los 41 o 42. No me pongo esos objetivos. Se trata de disfrutar el momento”.

Según el recuento oficial de la FIFA, ningún jugador ha alcanzado la marca de los mil goles en su carrera. El máximo goleador mundial del futbol pertenece incluso a las 859 anotaciones marcadas por Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, según recuentos no oficiales, la «lista de los miles» la encabeza Josef Bican (1.468 goles, de los cuales 805 son oficiales), y también incluye a Gerd Müller, Arthur Friedenreich, Pelé, Ernst Wilimowski, Franz ‘Bimbo’ Binder, Romário y Túlio Maravilha.

“La conversación que tuve con el presidente del Porto fue que me retó a alcanzar mil goles. Creo que será bastante difícil, pero, como dije, es ver cómo estoy mentalmente, mi motivación, físicamente, obviamente, si las piernas y el físico me tratan tan bien como lo hago. A ver, son pequeños pasos los que me motivan”, dijo Cristiano Ronaldo.

“Pero antes de llegar a mil, primero quiero llegar a 900. Aún queda un largo camino por recorrer, creo que lo alcanzaré. Miro este objetivo, a 900, con confianza. Ahora, para llegar a mil, hay muchas piedras que hay que romper. Pero todo es posible”.

Cristiano Ronaldo tendrá otra oportunidad de aumentar su cuenta goleadora este lunes, cuando Portugal se enfrente a Bosnia en la octava jornada del grupo J de la clasificación para la Eurocopa.

Los 859 goles marcados por Cristiano Ronaldo:

Real Madrid – 450 goles en 438 partidos

Manchester United – 145 goles en 346 partidos

Juventus – 101 goles en 134 partidos

Al Nassr – 31 goles en 36 partidos

Sporting – 5 goles en 31 partidos

Selección portuguesa – 127 goles en 203 partidos