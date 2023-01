SANTO DOMINGO.-El 56 % de los fondos de la deuda contra?da por las actuales autoridades y que asciende a unos 13 mil millones de pesos, ha sido utilizado para atender las emergencias econ?micas suscitadas por factores externos.

La crisis sanitaria del Covid-19 al Gobierno le cost? 200 mil millones de pesos, la ca?da de las recaudaciones en 2020 fueron cubiertas con RD$100 mil millones y otros RD$80 mil millones fueron desembolsados para cubrir la compra de art?culos que ameritan ser subsidiados.

As? lo declar? el ministro de Hacienda, Jos? Manuel (Jochi) Vicente al participar como invitado del Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Indic? que los subsidios son por regla general utilizados para cubrir los precios de productos vitales para la econom?a, como es el caso del el?ctrico, de los combustibles y de los fertilizantes.

Posici?n econ?micaRefut? que el pa?s vaya por un mal camino en t?rminos econ?micos al destacar que el pa?s ha logrado mejorar en cuanto a la calificaci?n de pr?stamos en el mercado internacional.

Explic? que “no hay cosa m?s miedosa que un d?lar” y que otros pa?ses de la regi?n tienen actualmente ?xodo de capitales, sucediendo exactamente lo opuesto en el pa?s.

Valor? como positivo los convenios de pr?stamos suscritos por el Estado dominicano cuyos fondos son dirigidos a una utilidad en concreto ya que de esa manera, se mejoran los niveles de transparencia pues se tiene un mejor control del gasto.

Es decir, dinero que se toma prestado para una finalidad, nunca es desviado a otros usos incluso en situaciones de emergencia. Para el ministro de Hacienda el pa?s sali? airoso de los dos choques externos y/o no planificados con los que tuvo que lidiar: la guerra entre Rusia y Ucrania y la tormenta Fiona.

A la guerra achac? las alzas que experimentaron las materias primas incluyendo el petr?leo mientras que al fen?meno atmosf?rico antes citado, adem?s de las lluvias repentinas del cuatro de noviembre en la ciudad de Santo Domingo, provocaron desembolsos que originalmente no fueron planificados.

La invasi?n a Ucrania produjo fueran utilizados emergentemente para fines de subsidio unos 80 mil millones de pesos mientras que para la tormenta unos veinte mil millones.

Indic? que estos cien mil millones pudieron ser utilizados sin tener que incurrir en nuevos financiamientos, por la pol?tica de gasto eficiente implementada por el actual gobierno lo que a su vez, fue evidenciado en el crecimiento anual de un 5 % y una inflaci?n final de 7.3 % lo cual posicion? a la Rep?blica Dominicana por encima de los dem?s pa?ses de la regi?n.

La recuperaci?n y el crecimiento de la econom?a, Vicente la atribuye al factor confianza y al est?mulo que se hace a inversionistas locales y extranjeros. Asever? que no se trata de ning?n plan m?gico sino que el empuje a ese sector sumado a la seguridad jur?dica del pa?s, est? produciendo sus frutos.

Pies en la tierraPese al optimismo del ministro, este tambi?n reconoci? que estamos conectados al mundo y que es cierto que los precios de los productos de primera necesidad han subido.

Asegur? no obstante que los precios no los incrementa el Gobierno y que para retroceder a la condici?n del 2019, tienen que darse una repetici?n de todas las variables de ese a?o. Dijo que unos 35 mil millones de pesos son destinados al subsidio y que mientras no se produzca un baj?n considerable en el petr?leo y que se estabilicen sus precios, no pueden producirse reducciones del mismo. Para este a?o, 20 mil millones ser?n destinados a subsidiar combustibles.

Vicente explic? que para no afectar a la industria tur?stica por las alzas del avtur, se decidi? fijar su precio en funci?n de las fluctuaciones del mercado. En relaci?n con el tema el?ctrico, el funcionario dijo que se inici? con un proceso de reforma que avanza a su ritmo.

Punta Catalina genera US$20 millones cada mesProductividad. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, cit? ayer como logro el auge de las plantas a carb?n de Punta Catalina revelando que mensualmente producen entre quince y veinte millones de d?lares.

Elogi? adem?s la administraci?n de las plantas que recae sobre un fideicomiso, siendo la misma del Estado pero operando como si se tratase de una empresa privada. Descart? exista la intenci?n de venderlas como se hab?a rumorado en el pasado.

En relaci?n con la informalidad, dijo que la mejor forma de combatirla es trayendo m?s inversi?n extranjera y creando m?s y mejores empleos. Asegur? que el Gobierno est? a la vez en la posici?n de ayudar a emprendedores.