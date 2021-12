La periodista de la BBC Charlie Jones obtuvo algunos testimonios desgarradores en Reino Unido, donde se estima que m?s de un mill?n de personas lo padecen.

Jasmine se estaba preparando para ser profesora de yoga antes de que contrajera el virus.

Jasmine se sinti? desesperadamente sola despu?s de que los doctores le dijeran que lo que estaba experimentando era ansiedad.

<<Un medicamento antiinflamatorio llamado colchicina cambi? significativamente mi recuperaci?n, pero desgraciadamente volv? a recaer. Ahora puedo caminar lentamente por cinco minutos una vez a la semana si tengo suerte, pero despu?s me duele el pecho. Tengo que elegir entre usar mi voz y mover mi cuerpo. No puedo hacer ambas cosas en un d?a>>.

Desde que comenz? un blog en el que cuenta su caso, ha sido contactada por cientos de personas con covid de larga duraci?n que est?n desesperadas por ayuda.

<<Muchos pacientes est?n siendo despachados porque sus m?dicos de cabecera y especialistas no han recibido suficiente orientaci?n. No saben que los pacientes pueden tener microco?gulos de sangre, aunque los resultados de sus esc?neres y an?lisis de sangre sean normales, como me pasa a m?>>.

Jasmine est? siguiendo de cerca un estudio puesto en marcha en Alemania que encontr? co?gulos de sangre microsc?picos en pacientes con covid de larga duraci?n, lo que estar?a privando de ox?geno a los tejidos.

Una t?cnica que limpia la sangre al eliminar las prote?nas que forma la enfermedad ha ayudado a algunos pacientes all?.

Jasmine todav?a tiene un flujo anormal de sangre y ox?geno hacia sus pulmones.

Tambi?n es asesora de pacientes en el estudio de covid de larga duraci?n m?s extenso del mundo hasta la fecha, cuyo objetivo es mejorar el diagn?stico y el tratamiento de la enfermedad.

Amitava Banerjee, profesor de Ciencia de Datos Cl?nicos de la University College London, est? dirigiendo STIMULATE-ICP, un estudio de dos a?os en el que participar?n 4.500 pacientes de seis cl?nicas de covid de larga duraci?n.

Se probar?n medicamentos existentes para determinar su eficacia, incluidos los antihistam?nicos, como el tratamiento para la fiebre del heno, la loratadina. Tambi?n se podr?n a prueba f?rmacos anticoagulantes como rivaroxaban y el f?rmaco antiinflamatorio colchicina.

A Banerjee le preocupa que el n?mero actual de infecciones provoque que m?s personas sufran de covid prolongado.

Muchos pacientes lo desarrollaron despu?s de una infecci?n leve, explica, por lo que no est? seguro de que la variante ?micron pueda producir una enfermedad inicial menos grave.

<>, dice.

A menudo le cuesta concentrarse porque su dolor en el pecho y en el coraz?n desencadena su trastorno de estr?s postraum?tico.

Sin lugar a dudas, las vacunas ayudan a prevenir la muerte y la manifestaci?n severa de la enfermedad, pero los cient?ficos a?n no saben si protegen contra el covid prolongado, indica.

Muchos j?venes con covid prolongado no han podido regresar al trabajo, agrega, y esto ha tenido un impacto importante en su salud, bienestar y econom?a.

El cardi?logo considera que la mejor manera de prevenirlo es <>, lo que no se lograr? con un enfoque exclusivo de vacunas, explica.

<>, dice.

<>.

Se solicit? al Departamento de Salud y Asistencia Social de Reino Unido una respuesta a los comentarios del profesor Banerjee.

<>

Para Emily Miller, el covid de larga duraci?n sigue siendo una experiencia aterradora y solitaria, sin el aporte de especialistas m?dicos que la apoyen.

Emily Miller contrajo covid-19 desde octubre.

La joven de 21 a?os hab?a regresado a la ciudad de Oxford cuando, en octubre, contrajo el coronavirus.

Hab?a estado estudiando Industria de la M?sica en la ciudad de Brighton.

Miller creci? en Oxford y se acostumbr? a caminar a todas partes y disfrutar de los paseos al teatro.

Ahora s?lo sale de casa para citas m?dicas y sus estudios.

<<Al final de mis clases, me siento borracha y no puedo recordar lo que se ha dicho<<.

<>.

Despu?s de una infecci?n leve inicial, comenz? a experimentar migra?as, tinnitus, entumecimiento, dificultad para respirar, mareos, hemorragias nasales, dolor de pecho y n?useas.

Un an?lisis de sangre mostr? que ten?a un recuento bajo de gl?bulos blancos y fue remitida a una cl?nica de covid de larga duraci?n, que la ayud? con el manejo de la fatiga. Luego fue enviada a un neur?logo.

Emily cuenta que un m?dico de cabecera le dijo que los s?ntomas se deb?an a la ansiedad y que deb?a <>.

<>

Emily todav?a toma analg?sicos y sufre de fatiga, espasmos musculares y problemas gastrointestinales. Su m?dico de cabecera sugiri? recientemente que se trataba de un s?ndrome del intestino irritable relacionado con la ansiedad.

Emily todav?a toma analg?sicos y sufre de fatiga, espasmos musculares y problemas gastrointestinales.

<>, dice.

Adem?s de su salud, sus mayores preocupaciones son financieras; tener con qu? pagar la renta cada mes es una de ellas.

<>, se?ala.

Siente que sus perspectivas laborales cuando se grad?e el pr?ximo a?o son sombr?as, y su sue?o de trabajar para un sello discogr?fico est? en suspenso.

Decidi? crear una p?gina de recaudaci?n de fondos para mantenerse y costear sus intentos por conseguir una cura a trav?s de tratamientos experimentales como la oxigenoterapia.

<>.

P?rdida de peso, diabetes e hipertensi?n

En una situaci?n similar se encuentra Antony Loveless, quien recientemente tuvo que pedirle a su madre que le prestara unos US$1.300 para pagar su hipoteca.

Antony y su compa?era Claire perdieron sus trabajos y pasaron la mayor parte de este a?o en la cama.

Tiene 54 a?os y se infect? con SARS Cov-2 en enero mientras trabajaba como investigador principal en el puerto de London Gateway.

Su compa?era, Claire Hooper, de 52 a?os, que trabajaba como enfermera, tambi?n lo contrajo y, como ?l, sufre de covid prolongado.

Han pasado la mayor parte de este a?o en cama con dolor y fatiga incapacitantes, y ambos han sido despedidos de sus empleos.

Antony ha perdido 25 kilos, camina con un bast?n y conduce un autom?vil con placa de discapacidad.

Le han diagnosticado p?rdida de gl?bulos blancos y un trastorno auton?mico llamado s?ndrome de taquicardia ortost?tica postural, que afecta su capacidad para regular la presi?n arterial.

Claire ha perdido 38 kilos y ahora tiene diabetes e hipertensi?n.

Ambos han sido dados de alta de una cl?nica de covid de larga duraci?n, ya que les dijeron que estaban demasiado enfermos para comenzar la rehabilitaci?n.

Usaron m?s de US$13.000 de sus ahorros solo para pagar su hipoteca y facturas. Recientemente, calificaron para ser cobijados por los beneficios del Estado.

<>, dice Antony. <>.

<>

El exfot?grafo de guerra y autor tiene que configurar recordatorios en su tel?fono para ir a la cocina a comer, pero luego no puede recordar por qu? est? all?.

Antony Loveless trabaj? como fot?grafo de guerra y autor.

<>, dice.

Se siente frustrado porque se recopilan estad?sticas sobre personas con covid-19 que viven y mueren, pero <<no de las personas en el medio<<.

<>

Dice que las cosas se pusieron tan mal hace unos meses que junto a Claire consideraron terminar con sus vidas.

<>.

Antony dice que se sienten como si los hubieran dejado flotando en el aire.

<<Seguiremos viviendo y esperando mejorar, eso es todo lo que podemos hacer>>, asegura.

?Qu? es el covid de larga duraci?n?

El covid prolongado cubre una amplia gama de s?ntomas que incluyen fatiga, tos, dolores de cabeza y musculares.

La mayor?a de las personas que contraen el coronavirus se sienten mejor en unos pocos d?as o semanas, pero los s?ntomas pueden durar m?s, incluso despu?s de una infecci?n leve.

<>, se?ala el informe de la OMS y del Observatorio Europeo: *>>In the wake of the pandemic. Preparing for Long COVID>> (Como consecuencia de la pandemia: prepararse para un COVID prolongado).