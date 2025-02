Cosculluela saldrá de prisión tras entregar una fianza de 150,000 dólares

Maiky Backstage: "Sin dominicanos no hay Santurce"

Cosculluela enfrenta dos cargos por violaciones por 'Conducir un vehículo de motor imprudente o negligente con menosprecio a la seguridad que ocasione a otra persona una lesión corporal que requiera hospitalización o tratamiento' y un cargo por 'No detenerse en el accidente', ambos bajo la Ley 22 de Tránsito.

De acuerdo a las autoridades judiciales, José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila del artista, tendrá un grillete las 24 horas del día, no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte a las autoridades, antes de salir de la cárcel de Bayamón (en el norte de Puerto Rico), donde está preso.

