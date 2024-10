Cortejo fúnebre de Raffy Matías a ritmo de “Quiero saber de ti” y sin las multitudes de las fiestas

Luego de ser velado en la funeraria Blandino, su cuerpo fue llevado al parque Duarte de La Vega, para su despedida popular, pero no fue de manera masiva.

Sin embargo, el comunicador Hamilton Pacheco, conocido como La Vega Mundial, lamentó que a su funeral no fueron suficientes personas como se lo merecía.

El cortejo fúnebre de Raffy Matías fue acompañado a ritmo de su merengue más emblemático, "Quiero saber de ti" por una multitud que no llegó a los niveles masivos de las grandes fiestas que amenizó ni con los colegas del género que compartió.

