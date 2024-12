Continúa sin solución caso de la venta de agua en botellones expuesta al sol

“Cuando tengo los botellones con agua los cubro con el forro, pero de agua tengo pocos llenos y lo que hice fue ponerlos atrás para que no les dé el sol, pero ya el sábado cuando los llene, los taparé. Ahora, el agua que aún queda la tomaré para mí”, expresó Bueno.

Francisco Bueno, queien en su hogar tiene un pequeño ventorrillo para sustentar a su familia, dijo que en los próximos días colocará el protector a los botellones para que estos no se expongan al sol.

“Ojalá todo el mundo pueda lograr la meta de cubrir los estantes en un 100 por ciento de forma rápida, pero hay muchas variables que ya se le explicaron al consumidor”, explicó Álvarez, quien asegura que han llevado a cabo varias reuniones con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) pero éstos no le han dado más plazos.

‘’De los miembros de la asociación, su mayoría cubrieron entre un 60 a un 75 por ciento, lo que sucede es que por más que se quiera, con el tipo de estructura que hay que hacer, toma un tiempo hacerla y por más que uno quisiera acelerar el paso y acelerar el proceso, todo tiene un tiempo, no se puede hacer más de lo que se ha hecho y se sigue haciendo, porque no se va a parar’’, indicó el presidente de la asociación.

‘’Sabemos que el plazo ya venció, pero imagínate, no podemos hacer más de lo que hemos tratado de ir haciendo en el tiempo que se dio’’, expresó Jean Pierre Álvarez, presidente de la Asociación de Embotelladoras de Santiago.

