Congreso aprob? pr?stamos por US$ 1,669 millones durante el 2021

SANTO DOMINGO.-El Congreso de La Rep?blica aprob? quince contratos de pr?stamos por un monto de 1,669 millones, 366 mil, 793 d?lares durante 2021.

De ese monto, tres contratos de pr?stamos cuyo monto asciende a US$736 millones, 80 mil, fueron adquiridos para paliar la crisis sanitaria causada por el Covid-19.

A citar de ese grupo, el pr?stamo adquirido con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por 236 millones, 80 mil d?lares para financiar el Programa de Fortalecimiento de la Pol?tica P?blica y Gesti?n Fiscal para la atenci?n de la crisis sanitaria y econ?mica.

Tambi?n 300 millones de d?lares adquiridos de la Corporaci?n Andina de Fomento (CAF), y 200 millones provenientes de la Agencia de Cooperaci?n Internacional del Jap?n (JICA) ambos, como ya dijimos antes, para solventar la crisis causada por la Covid.

Infraestructura

El segundo motivo que origin? la obtenci?n de pr?stamos fue el desarrollo de proyectos de infraestructura como, por ejemplo, saneamiento pluvial y sanitario de la ca?ada de Guajim?a (US$50 millones); el aumento de capacidad de transporte de l?nea 1 del Metro Santo Domingo (US$50 millones) y la rehabilitaci?n y ampliaci?n del Puerto de Manzanillo (US$ 100 millones). As? mismo, fueron adquiridos 43 millones 500 mil d?lares para el proyecto de mejoramiento del abastecimiento de agua y servicios de aguas residuales, el cual ser? implementado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados.

Un cuarto proyecto de ampliaci?n del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte obtuvo de la Corporaci?n Andina de Fomento la suma de US$ 97 millones 266, mil 793 pesos.

Otros motivos

El sector Educaci?n fue impactado con US$ 170 millones fruto de dos acuerdos por separado; el ?rea el?ctrica (US$ 194 millones) y varios proyectos agropecuarios fueron inyectados con US$ 130 millones. Igualmente, un proyecto de mejora en el servicio civil (US$ 30 millones) y otro para mejorar la conectividad a internet (US$ 115, 000,000) fueron asistidos.

Origen

Todos llegaron al Congreso Nacional a solicitud del Poder Ejecutivo y segmentados entre la pasada y la presente administraci?n.

Es decir, algunos de ellos fueron suscritos antes de que las actuales autoridades asumieran el poder y, posteriormente, enviados a las salas legislativas.

Ninguno fue rechazado. El grupo de pr?stamos propuestos por la pasada administraci?n del Poder Ejecutivo lo conforman seis contratos.

Durante todo el a?o la cr?tica a los mismos lider? el debate pol?tico entre las bancadas de senadores y diputados.

Los del Partido de la Liberaci?n Dominicana inicialmente apoyaron algunas iniciativas aunque con fuertes cr?ticas, los de la Fuerza del Pueblo hicieron lo propio pero, ya en la etapa final del a?o, ambos bloques empezaron a oponerse a las iniciativas de pr?stamos.

En la C?mara de Diputados donde anida una mayor distribuci?n de fuerzas, el PLD empez? a ausentarse de las votaciones como forma de restarle qu?rum a la sesi?n, mientras que los de FP y otros bloques votaban negativamente.

Estas dos maneras de responder negativamente impidi? consistentemente que las resoluciones de pr?stamos se cayeran y a la vez, enfrent? a los de Fuerza del Pueblo con sus antiguos compa?eros de partido.

A final de a?o

Ya a final de a?o ambas c?maras legislativas tambi?n aprobaron un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo la emisi?n y colocaci?n de valores de deuda p?blica por hasta un monto de RD$284 mil 79 millones 393 mil 319 pesos.

El informe especifica que, atendiendo a las condiciones financieras del mercado, se puede disponer de dichas emisiones y colocaciones, de una parte o de la totalidad de la deuda.

