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Condenan a Elizabeth Silverio a cinco años de prisión por ejercer medicina ilegal

14 April 2026
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La jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a Elizabeth Silverio, por usurpar las funciones neurocientífica en violación a la Ley General de Salud.

La jueza Milagros Ramírez Cabrera halló culpable a Silverio de las acusaciones de usurpar funciones de especialista y tratar niños con autismo en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland. la condenó al pago de una indemnización de dos millones de pesos. 

A su salida, la imputada dijo que es la tercera vez que la condena y que no le han podido demostrar con hechos las acusaciones. “Yo soy el tapadero, ahora mismo de la realidad de este país…primero fueron diez años, luego siete ahora son cinco, mañana será la absolución” dijo en referencia a las veces que se ha dictado condena en su contra.

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