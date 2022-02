MIAMI. — El condado Miami-Dade en Florida permitir? que una organizaci?n sin fines de lucro emita c?dulas de identidad para inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorizaci?n y otros que no tienen identificaci?n.

El plan propuesto por la alcaldesa Daniella Levine Cava fue aprobado con siete votos a favor y dos en contra el martes. Los partidarios de la medida se?alan que los inmigrantes con frecuencia tienen dificultades para entrar en las escuelas de sus hijos o en centros de vacunaci?n o de pruebas del coronavirus.

Las c?dulas, a?aden, permitir?n a los inmigrantes usar bibliotecas, instalaciones recreativas y refugios durante tormentas, y les permitir?n regresar a sus hogares en caso de ser evacuados durante un incendio o tormenta.

Cuando era comisionada de Miami-Dade, Levine Cava propuso infructuosamente c?dulas de identidad siguiendo el ejemplo de municipalidades en Carolina del Norte y Virginia.

En Florida, los condados Broward y Palm Beach ya tienen esas credenciales. Los dos comisionados que votaron en contra mencionaron temores de que las c?dulas puedan resultar en fraudes.

El comisionado Rene Garcia se?al? que cuando era senador estatal republicano present? un plan para emitir licencias de conducir a inmigrantes que se encuentran en el pa?s ilegalmente, que no fue aprobado. A?adi? que le preocupa que este plan depende de una organizaci?n sin fines de lucro.

“Estamos dejando que una entidad ajena se encargue de esto”, expres? Garcia. “Si creemos que esto no llevar? a fraude, que esto no abrir? las puertas a otras actividades en esta comunidad… estamos equivocados”. El comisionado Jean Monestime se expres? agradecido de que pudo registrarse en la escuela y conseguir un carnet estudiantil cuando lleg? de Hait?. “Yo llegu? aqu? sin documentos y cuando me registr? para la escuela, alguien de alguna manera se dio cuenta que era algo genuino”, dijo Monestime. “Yo no ten?a a nadie identific?ndome”.