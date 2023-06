Santo Domingo.-De peque?a, el cine era lo que realmente la hac?a so?ar con que todo era posible y la hizo pensar que podr?a llegar muy lejos, fue precisamente, la m?sica que hab?a en las pel?culas que tomaba otra dimensi?n en su cabeza, en la vida, en la sociedad, lo que la impuls? hac?a la m?sica donde ha gozado del respaldo de todos aquellos que encuentran en sus canciones una expresi?n de sus sentimientos y deseos de libertad.

Ella se presentar? por primera vez en Rep?blica Dominicana el viernes 29 de noviembre en el Teatro Nacional.”Poder empezar mi gira desde Rep?blica Dominicana es, sin duda, un regalo del cielo.

Esperen algo bonito, pues algo bonito va a pasar, no s? por qu?, pero tengo la sensaci?n de que este va a ser uno de los conciertos m?s importantes para m? de este a?o, y aconsejo a todo aquel que vaya a asistir que lo haga con ganas de sentirlo todo, porque otra cosa no s?, pero sentimiento va a haber a raudales y pasi?n, sobre todo mucha pasi?n”, manifest? la ganadora de Grammy.

Como descendiente de africanos, lleva la melod?a en su sangre, la inspiraci?n en sus venas y el deseo de libertad en su coraz?n y con todo su cuerpo, por estas razones sus canciones en flamencos, jazz, jazz pop y ritmos latinos la identifican tanto con el p?blico.

“Soy africana de origen y vivo con la m?sica en mi cerebro y en mi coraz?n como todos los africanos del planeta. Para ser africano no es necesario nacer en ?frica, es necesario sentirla en tu coraz?n”, declar? en una ocasi?n para publicaci?n en Argentina.

La cantante espa?ola ha sido considerada como una mujer amarte de la libertad, cuya carrera le ha permitido recibir numerosos reconocimientos, incluyendo la Medalla de Oro al M?rito en Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de Espa?a y numerosas nominaciones al Latin Grammy, donde gan? en en el 2010 “mejor ?lbum tradicional tropical”.

Su repertorioCon su melodiosa voz ha popularizado temas como: “La falsa moneda”, “No habr? nadie en el mundo”, “Como era”, “Jodida pero contenta”, “Melancol?a”, “Volver, volver”, “Mi ni?a Lola”, “En el ?ltimo trago”, “La bohemia”, “Se me hizo f?cil”, “Sue?o con ella”, “El mundo raro”, “Somos”, “Volver”, “Volver?s”, “Mi?nteme bien”, “Carry Your Own Weight”, “Por el amor de amar”, “Amor eterno” y “You Belong to me”,Tambi?n “Canci?n de las simples cosas”, “Soledad”, “Ni contigo ni sin ti”, “New Afro Spanish Generation”, “Vete que te quiero”, y “Cruz de olvido”, entre otros.

— M?s de ellaConcha Buika, tambi?n conocida como “La voz de la libertad”, llega al pa?s con su concierto, bajo la producci?n de Vibra Productions del empresario Billy Hasb?n.

*Por Carmen Luz Beato