Con una econom?a dependiente del sector externo volver a la emergencia ser?a un desastre

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-Si alguien abrigaba la esperanza de ver al gobierno de vuelta sobre sus pasos en relaci?n con el manejo de la pandemia, las palabras del presidente Luis Abinader el D?a de Reyes deben de haberle ayudado a poner los pies sobre la tierra.

No hay vuelta atr?s, el dominicano debe aprender a vivir con el microbio de Wuhan, sus variaciones, el contagio y los efectos en la vida personal, social y econ?mica que genera, tal y como lo ha hecho un Hait? sin el control de su poblaci?n, sin dinero para mantener a los parados, con la vida como lo ?nico para perder y sin fuerzas de orden para imponer los puntos de vista de la administraci?n.

“A los que hablan de confinamiento y volver atr?s, eso es imposible”, dijo el presidente. Seg?n su punto de vista, “este pa?s ha sufrido mucho” y se puede avanzar cuidando la salud y la econom?a, afirm? poco antes de una conferencia de prensa en el hotel El Embajador organizada para hablar del desempe?o del turismo durante el pasado a?o 21.

Despu?s de o?r sus declaraciones se puede arriesgar la afirmaci?n de que el gobierno estaba al corriente de la presencia de la variante ?micron en el pa?s antes de que Chile lo hiciera saber el d?a 23 de diciembre pasado.

?Por qu? dice el presidente que es “imposible” volver a la paralizaci?n de la vida nacional en los t?rminos del a?o 2020? Por los efectos y el costo para el Estado, por el estr?s del encierro, por la incapacidad de la administraci?n para imponerlo y, a?n m?s importante, porque al final nadie lo agradecer?a.

Vamos por partes

Pero acaso lo m?s importante, a pesar de lo inhumano, es que la econom?a dominicana tiene una fuerte dependencia del sector externo y un nuevo encierro tirar?a por el piso lo levantado con tanto esfuerzo alrededor de Zonas Francas y Turismo.

Ser?a un duro golpe en este momento, con la opini?n p?blica externa, particularmente alrededor de organismos internacionales, con una actitud un poco m?s cr?tica frente al desempe?o dominicano.

La importancia de un buen ritmo econ?mico estriba en que de all? depende la fluidez de la vida social (en el plano estructural, como sociedad, no de los lugares de diversi?n y de los espect?culos), as? como de la estabilidad pol?tica, dos claves del ?xito.

Debe ser agregado, se entienda o no, que encerrarse de nuevo implica volver a ver el retroceso del PIB, espantarse de nuevo ante el disparo del nivel de la deuda en t?rminos relativos con el tama?o de la econom?a, sin que se tome un centavo m?s prestado y, muy doloroso, el encarecimiento y cierre de las v?as de cr?dito.

No debiera ser escrito, porque debilita el an?lisis de la posici?n del presidente, pero sea. No vale la pena el estado de emergencia porque de todos modos la gente no har? caso, la administraci?n no tendr? manera de imponerlo, ni siquiera al precio de la impopularidad, algo que el gobierno no debe propiciar si se encuentra, como entienden los polit?logos, envuelto en un proyecto reeleccionista.

Dos efectos muy da?inos se har?an notables de inmediato: la inflaci?n, un t?bano inquietante en las condiciones actuales, y el alza del tipo de cambio, un multiplicador de la inflaci?n. En estos d?as se habla de factores externos.

Otra perspectiva

Visto desde otro ?ngulo, un nuevo encierro acabar?a con el entusiasmo del presidente Abinader, le bajar?a de manera significativa el grado de seguridad que se esfuerza por llevar a todas partes y abrir?a una grieta importante por la que podr?a asomar la cara morada de un pasado pol?tico que le quitar?a el sue?o y les alocar?a las nueronas a los nuevos inquilinos de Palacio.

Parece que este ?ltimo enfoque s?lo le importa a los del gobierno y a sus partidarios. Pero acaso alguien puede entender que la paz pol?tica es fundamental para que la gente com?n, y la no tan com?n, mire alrededor con la confianza suficiente como para hacerle un arreglo a su casa, coger prestado para hacer un negocito o invertir en la ampliaci?n de una gran empresa.

La reelecci?n no es sin?nimo de estabilidad pol?tica, ni lo es una administraci?n de ocho a?os (Cuba ser?a el m?s desarrollado del Continente), es acogerse a la continuidad de las pol?ticas p?blicas, no importa el cambio de gobierno, y eso ha tenido un cierto sentido, a pesar del cambio de caballo en medio del r?o que se produjo el a?o pasado.

Quien se sienta inseguro

El estado de emergencia, con todas sus consecuencias, fue establecido el 20 de marzo de 2020, levantado el 27 de junio por el entonces presidente Danilo Medina, para las elecciones del 5 de julio, vuelto a imponer el 20 de julio y abandonado por el presidente Abinader el 11 de octubre de 2021.

Con un nivel de 60 por ciento de informalidad econ?mica, como ha venido a ser la realidad, ser?a imposible asumir desde el Estado la asistencia a los parados.

Los turistas dejar?an de venir y la reapertura todav?a tambaleante de algunos negocios se volver?an definitivos.

El presidente Abinader no lo ha dicho, pero en el fondo existe un mensaje di?fano acerca de la realidad actual: quien se sienta inseguro debe aplicar su propio estado de emergencia, salir a sus obligaciones laborales, o de negocios, con medidas extremas de seguridad y acogerse a las opciones del gobierno para enfrentar el microbio, que no son otras sino las vacunas, que nunca han faltado.

La mala memoria

–1– Encierro mortal

La cuarentena iniciada a mediados de marzo de 2020 oscureci? el horizonte econ?mico.

–2– Al lado

Los dominicanos tienen al oeste una muestra viva de lo que les toca con la aplicaci?n de una econom?a del encierro.

La cuarentena empez? de manera inesperada

Previo. Entre el 1 de marzo de 2020, cuando fue registrado el primer caso del Covid-19 en el pa?s en la persona de Claudio Pascualini, un italiano que se hab?a alojado en un hotel de Bayahibe, y el 19 de marzo, fecha en que fue aprobado el estado de emergencia por el Congreso Nacional, hubo un proceso electoral que hab?a quedado trunco el 15 de febrero.

Un d?a antes de las elecciones, 14 de marzo, fue anunciada la suspensi?n de las conexiones a?reas con Europa y Asia. La medida se har?a efectiva a partir del lunes, d?a 16, pero pocos alcanzaron a ver su importancia. El martes, d?a 17 de marzo, era anunciado el encierro.