Con un HR de 3 carreras en el 9no Alonso lleva Mets a Serie Divisional

La remontada en la novena entrada continuó con la temporada de ensueño de Nueva York. Los Mets tenían marca de 22-33 a fines de mayo, pero tuvieron el mejor récord en el béisbol el resto de la temporada regular. No se aseguraron un lugar en los playoffs hasta que anotaron todas sus carreras en las últimas dos entradas de una victoria de 8-7 en su rival Atlanta en el juego inaugural de una doble jornada de revancha el lunes, el día después de que se suponía que terminaría la temporada regular.

Williams permaneció en el juego pero nunca recuperó el equilibrio. Jesse Winker fue golpeado por un lanzamiento con dos outs, se robó la segunda base y anotó una carrera de seguridad con un sencillo de Starling Marte al jardín derecho. Winker, un ex jugador de los Brewers que fue abucheado durante toda la serie, gritó y golpeó su casco contra el suelo después de deslizarse por el plato.

Alonso puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial, por lo que podría haber sido su última aparición en el plato con la única franquicia profesional para la que ha jugado si los Mets no hubieran logrado el éxito. En cambio, los envió a la siguiente ronda con el jonrón más importante de su carrera.

Eso hizo surgir a Alonso, quien tiene 226 jonrones en su carrera en seis temporadas, pero que no había conectado uno desde el 19 de septiembre.

Pero esa noche no era el mismo de siempre.

Los Cerveceros, que hacen su sexta aparición en los playoffs en los últimos siete años, aún no han ganado una serie de postemporada desde que llegaron al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2018.

