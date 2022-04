?Con que frecuencia debes lavar las sabanas de tu cama?

Las mujeres solteras las cambian con mas frecuencia: un 62% dijo lavar su ropa de cama cada dos semanas y las parejas afirmaron hacerlo cada tres semanas, segun datos de una empresa de ropa de cama.

Para descansar bien hay que evitar los malos olores en las sabanas.

Un 18% de los encuestados dijo que ducharse por la noche, para que las sabanas no se ensucien, era una razon para no cambiar la ropa de cama con tanta frecuencia.

Entre las razones para no cambiar la ropa de cama con mas frecuencia, un 67% de los encuestados dijo que se olvidaba, un 35% que no quiere tomarse la molestia, y un 22% afirmo no tener otra ropa de cama limpia. El 38% aseguro que no creia que la ropa de camatenia que lavarse <>, segun la investigacion de Pizuna Linens.