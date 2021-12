Como neutralizar manchas de la ropa blanca con vinagre

The content originally appeared on: El Dia

Las prendas siempre llevan mucho cuidado. Sin embargo, la ropa de color blanca exige que las personas le presten m?s atenci?n tanto al momento de utilizarlas como al guardarlas en alg?n caj?n.

Al ser de un color tan claro, las manchas pueden verse con mucha m?s facilidad. El gran problema llega a la hora de lavarlas. ?Te ha pasado de ensuciar una prenda de dicho color y luego no poder quitarle la mancha?

Esto le ha sucedido a varias personas: se trata de un problema bastante universal que ha generado muchos dolores de cabeza. ?Por suerte existe el vinagre! Si nunca lo has utilizado, a continuaci?n te contamos c?mo hacerlo.

El vinagre puede tener much?simos usos. Adem?s de poder utilizarlo para recetas culinarias o darle m?s gusto a nuestra comidas, tambi?n es bastante ?til a la hora de limpiar objetos y superficies.

De esta manera, puedes utilizarlo para m?ltiples tareas en el hogar. Una de ellas es blanquear la ropa blanca quit?ndole aquellas manchas que son dif?ciles de decirle adi?s. Con este limpiador natural podr?s eliminarlas en simples pasos.

Lo cierto es que puedes hacerlo a mano o tambi?n a maquina, cualquiera de las dos opciones te dar? grandes resultados. Si decides eliminar las manchas con vinagre de manera manual, deber?s a?adir una taza de vinagre blanco al balde o pileta que utilizar?s. ?No te olvides de colocar agua!

El siguiente paso es lavar la ropa que ten?as en remojo con bastante agua fr?a. Luego ti?ndela y col?cala al aire libre. Es importante que la dejes reposar en el sol, principalmente a la hora donde los rayos son muy fuertes.

De esta manera, no tengas miedo de colocar las prendas mojada a la luz solar directa. Al ser blanca no le suceder? nada, sino todo lo contrario. Los rayos solares ayudar?n a que tu ropa blanca luzca mucho mejor y eliminar?n todas las manchas o tonos amarillentos que posee.

En el caso de que no quieras lavar a mano y prefieras utilizar tu lavadora, el proceso para blanquear las prendas con vinagre es el siguiente: deber?s a?adir una taza de vinagre blanco dentro del cajet?n del electrodom?stico, como si estuvieras utilizando un detergente habitual. Si puedes dejar que se seque al sol, ?no dudes en hacerlo!

