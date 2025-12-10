¿Cómo cuidar tu cirugía plástica durante las fiestas?

La Navidad es una época de celebración, reencuentros, viajes, cenas largas y muchas emociones. También es, sin duda, una de las temporadas donde con más frecuencia veo retrocesos en los resultados quirúrgicos por descuidos postoperatorios.

Operarse es un acto de amor propio, pero cuidarse después es un compromiso con ese amor.

Si te realizaste una cirugía plástica en los últimos meses, estos consejos son fundamentales para proteger tu recuperación y tus resultados durante las fiestas.

El alcohol solo después de tres meses de cirugía

Este punto es no negociable. El consumo de alcohol solo está permitido cuando han pasado al menos tres meses desde la cirugía. Antes de ese tiempo, el alcohol interfiere directamente con la cicatrización, aumenta la inflamación, favorece el sangrado y deshidrata los tejidos, lo que compromete los resultados.

Aunque sea una copa “pequeña”, durante los primeros tres meses no es recomendable. Tu cuerpo no está de fiesta, está en proceso de sanación.

La hidratación es parte del tratamiento

Durante diciembre muchas personas sustituyen el agua por bebidas festivas. Esto es un error frecuente. Una correcta hidratación favorece la cicatrización, mejora la calidad de la piel, reduce la inflamación y ayuda al sistema linfático a drenar correctamente.

Lo ideal es mantener un consumo constante de agua a lo largo del día, aun durante reuniones y celebraciones.

Comer con equilibrio también forma parte del cuidado

Navidad no significa restricción absoluta, pero sí conciencia. El exceso de sal aumenta la inflamación, el azúcar afecta la regeneración celular y las comidas muy pesadas favorecen la retención de líquidos.

Prioriza proteínas, frutas, vegetales y porciones moderadas. Disfrutar de la comida también es cuidarse cuando se hace con control.

Bailar sí, pero con límites

El movimiento suave es positivo, pero los saltos, los movimientos bruscos, cargar peso o bailar por largas horas pueden comprometer tejidos que aún no han cicatrizado por completo. Durante la recuperación, la moderación es clave para evitar seromas, inflamación prolongada o desplazamientos.

La faja es parte del tratamiento, no un accesorio opcional

Durante Navidad muchas pacientes se la retiran “solo por una noche” para lucir un vestido. Esto afecta directamente los resultados. La faja moldea, sostiene, controla la inflamación y favorece una correcta adaptación de la piel.

Debe usarse el tiempo indicado, con el ajuste correcto y con la higiene adecuada, incluso durante las fiestas.

Los medicamentos no se suspenden por celebraciones

El tratamiento médico no se interrumpe por viajes, reuniones o consumo de alcohol. Saltarse dosis, alterar horarios o abandonar medicamentos antes de tiempo puede generar infecciones, inflamaciones prolongadas o complicaciones innecesarias.

La recuperación no se toma vacaciones.

Viajar después de cirugía requiere planificación

Si vas a viajar durante las fiestas, consulta previamente con tu cirujano. Es importante el uso de medias de compresión si están indicadas, movilizarse durante trayectos largos, evitar cargar peso y llevar todos los medicamentos necesarios.

Los cambios de presión, la inactividad prolongada y el esfuerzo físico son factores de riesgo cuando no se toman las precauciones adecuadas.

El equilibrio emocional también influye en la recuperación

El estrés, la falta de sueño, los conflictos emocionales y el agotamiento afectan directamente el proceso de sanación. Dormir bien, mantener la calma, rodearse de personas que aporten paz y evitar discusiones innecesarias también es parte del tratamiento.

El cuerpo sana mejor cuando la mente está en equilibrio.

La cirugía plástica es un regalo que te haces a ti misma. Cuidarla es respetar tu cuerpo, tu inversión, tu proceso y tu transformación. No se trata de dejar de disfrutar la Navidad, sino de hacerlo con conciencia.

Celebrar con responsabilidad hoy es asegurar resultados hermosos mañana.