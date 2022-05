Colombiano Johangel llega al pais con cancion y video “Rumba”

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo – El cantante colombiano Johangel, destacado en Italia bajo la produccion de Daykon Music, llego recientemente a Republica Dominicana a promocionar la cancion “Rumba”, su mas reciente sencillo, lanzado al mercado este 2 de mayo con el video de la cancion en youtube.

Johan Sierra, nombre de pila del artista, es un musico graduado del Conservatorio Santa Cecilia de Roma, donde se especializo desde los 13 anos en el violin. A sus 16 a ingreso al Academia IALS donde bailo con Amici di Maria De Filippi como bailarin profesional.

“Desde nino senti un llamado por la musica, amo el arte, amo el baile y me enfoque en estudiar lo que amo para cada dia ser mejor, un talento que no se cultiva no crece, los artistas no podemos solamente recostarnos del talento, hay que estudiar y prepararse para ser cada dia mejor, mas aun cuando vivimos en un mundo tan competitivo” expreso Johangel.

El tema Rumba, es un sencillo donde el artista pretende introducirse al mercado dominicano, cuna del dembow y del genero urbano. Johangel es un cantante – bailarin que fusiona los ritmos del reggaeton, trap y dancehall-reggaeton con una sublime influencia de la cumbia colombiana, raices que lleva por nacimiento, de su natal Medellin, Colombia.

Rumba es un sencillo que salio con produccion audiovisual a manos de los destacados Victor Rangel y Carlos Spinelly de Movie Warriors, productores que han realizado trabajos para Mark B, J Quiles, Chimbala, Zion y Lenox, Yomel Meloso, Mechi Pieretti, Valentina, entre otros.

“Rumba es un tema energico, inspirado en la vida nocturna, el vivir la vida, encontrarse una nena linda en la disco y enamorarla la noche entera, disfrutando con los panas; fusiona muchos mix, tiene una ingeniera musical increible” expreso el artista.

Paso a paso Johangel siga abriendose un camino en la musica, espera que Rumba tenga una buena acogida como su ultimo sencillo “Baby” que alcanzo en poco tiempo mas de medio millon de reproducciones en su canal de youtube.