Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene tres provincias en alerta amarilla y siete en alerta verde por posibles crecidas de r?os, arroyos y ca?adas, as? como inundaciones repentinas o urbanas, debido a que las condiciones del tiempo seguir?n dominadas por una vaguada.

Las provincias en alerta amarilla son Hato Mayor, Saman? y Mar?a Trinidad S?nchez; mientras que en alerta verde est?n Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monte Plata, Monse?or Nouel y S?nchez Ram?rez.

El COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar r?os, arroyos y ca?adas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

La medida del COE se produce tras el bolet?n meteorol?gico de la 1:00 de la tarde emitido hoy por la Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet), el cual prev? que los efectos de una vaguada se mantienen en varios niveles de la troposfera, que junto al aporte de humedad del viento del este/noreste, estar?n provocando nublados esta tarde y en el transcurso de la noche, acompa?ado de aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas ocasionales y r?fagas de viento hacia provincias de las regiones: norte, noreste, la llanura oriental, y la cordillera Central.

En ese sentido, para este domingo, los efectos de la vaguada se estar?n combinando con el ingreso de campos nubosos remanentes de un sistema frontal ubicado al norte de la isla. Ambas condiciones, provocar?n nublados desde horas de la madrugada seguido de aguaceros moderados a fuertes, tronadas en ocasiones y r?fagas de viento en poblados de las regiones Norte, Noreste, Sureste y la cordillera Central.

Las temperaturas se tornar?n agradables especialmente en la noche y madrugada, debido al viento del noreste y por la ?poca del a?o (invierno), previ?ndose una m?nima entre 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as como Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle, Polo, entre otras, pudiendo llegar a ser de -2 ?C a 4 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo o el Pico Duarte.