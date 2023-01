Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumenta a ocho las provincias en alerta verde ante posibles crecidas de r?os, arroyos y ca?adas, as? como inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada generar? precipitaciones.

Las provincias en alerta verde son ; Monte Cristi Espaillat Santiago Rodr?guez Hermanas Mirabal Dajab?n Santiago Puerto Plata Valverde.

La vaguada est? asociada a un sistema frontal al noreste del pa?s combinada con el arrastre de nubosidad que provoca el viento del este/noreste.

Las lluvias ser?n m?s notorias hacia las localidades de las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y la cordillera Central.

De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorolog?a las temperaturas en la noche y madrugada se sentir?n agradables, debido a la ?poca del a?o (invierno). Se prev? que la m?nima oscilar? entre 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de -2 ?C a 4 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.

Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias, tronadas aisladas.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias y tronadas aisladas.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias y tronadas aisladas.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con lluvias d?biles a moderadas y tronadas aisladas.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 29 ?C y 31 ?C.