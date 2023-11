SANTO DOMINGO.– Entre promesas de aprobación, acusaciones de culpabilidad y algún que otro gesto de sinceridad, el Código Penal simplemente no va.

El tema adquirió notoriedad tras la discusión suscitada en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura entre una de las aspirantes al Tribunal Constitucional y la Procuradora General de La República basada en el tema de las causales del aborto.

Es bien sabido que temas controversiales como este o una reforma fiscal, por ejemplo, son aislados de la agenda legislativa.

Ayer, en un gesto de sinceridad, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, declaró que el Código Penal no va en estos momentos.

“No, no, no, no, ese tema no se va a tratar porque es un tema que de una forma u otra divide a la sociedad. Ojalá se pudiera hacer un plebiscito, una consulta, para que el pueblo opine.

Nadie quiere echarse el muerto de ser responsable de una dirección u otra. Sobre esa base, el presidente de La República no lo ha hecho inteligentemente como lo hizo Danilo que no quiso promulgar una Ley que sólo castigue a las madres pobres”, dijo Sánchez.

Sobre el particular, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la pieza se aprobaría aunque indicó que no se atrevía a dar fechas.

Refirió que se había tratado de introducir las causales en una ley especial, pero que la pieza había presentado obstáculos en la Cámara de Diputados.

Otros legisladores arremetieron en contra de sus adversarios o segregaron sus declaraciones en las consideraciones sobre las causales del aborto. “Aquí mandan un préstamo y lo aprueban en dos semanas, por qué no se pudo aprobar el Código Penal”, se cuestionó Del Castillo Saviñón.