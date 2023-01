Santo Domingo.- La remodelaci?n que a la que estaba siendo sometida la tienda Multi Muebles que se desplom? ayer en La Vega, no contaba con los con los permisos de reconstrucci?n dijo hoy el director provincial del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

<<No lo ten?an, yo puedo decir que no lo ten?an porque ese proyecto no ha pasado por el CODIA, y para emitir una licencia las instituciones que intervienen Medio Ambiente, Ayuntamiento, el Ministerio de Vivienda y el Codia, ese proyecto tiene que pasar por las 4 instituciones, por el Codia responsablemente lo digo no ha pasado>>. dijo el ingeniero Julio Gil.

Explic? que la edificaci?n que data de m?s de 30 a?os habr?a sufrido un incendio en el tercer nivel en el a?o 2019.

Manifest? que luego del incendio fue contactado terceros que no fueron por los due?os, porque ellos quer?an “reparar y ampliar hacia arriba”, y que en ese momento les explicaron que no se podr?a por tratarse de una estructura vieja y que ten?a da?os como consecuencia del sinestro.

Posterior al incendio al edificio de Multimuebles se le construy? un cuarto nivel.

Les invitamos a leer: Muri? una de las mujeres que quedaron atrapadas en derrumbe de muebler?a en La Vega

“En ese momento le dimos varias opciones, como demoler esa parte del edificio que se hab?a quemado y que los elementos que soportar?an el tercer y cuarto nivel vengan desde la base”, dijo el ingeniero estructuralista entrevistado en el programa El D?a, que se trasmite por Telesistema Canal 11.

El ingeniero Gil explic? que a?n no se puede afirmar que quienes realizaban la contracci?n no hac?an lo correcto, ya que est?n a la espera de la investigaci?n del CODIA.

Sin embrago manifest? que visualmente hay muchos puntos que la experiencia dice que esa estructura no ten?a los par?metros que le permitieran hacerle otra edificaci?n sin que la misma fuera reforzada.

Seg?n Gil, la investigaci?n de lo ocurrido est? en manos de una comisi?n integrada por la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos, Oficina Nacional Para Evaluaci?n de Estructuras y el Codia que rendir?n un informe a la sociedad.