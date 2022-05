?C?mo funciona la industria de los vientres de alquiler?

The content originally appeared on: El Dia

Kiev.- Adem?s de un pa?s en guerra, Ucrania es el centro europeo de la “industria” de la gestaci?n subrogada. Las parejas extranjeras pueden llevarse al beb? que contrataron estando en el pa?s solo un mes, incluso solo unas semanas ahora en tiempos de guerra, por precios que parten desde los 39.900 euros, de los cuales las madres gestantes reciben menos de la mitad.

Seg?n el director de la cl?nica de gestaci?n que EFE visita en Kiev, Igor Petrovich, las madres gestantes son por lo general mujeres sin recursos econ?micos que utilizan el dinero del “programa” (as? es como llaman a la gestaci?n) para pagar reformas en sus casas, atender a sus hijos o simplemente salir adelante.

Hay muchas que no solo gestan un ni?o; se apuntan a dos, tres, cuatro… “El l?mite depende de la edad y del estado de salud”, dice Igor Petrovich, orgulloso de su cl?nica que, seg?n sus propias palabras, se encarga del “noble trabajo de traer felicidad a las parejas y vida al mundo”.

En la cl?nica nacen unos 500 ni?os al a?o, todos ellos destinados a vivir fuera de Ucrania con parejas extranjeras.

La encargada de reclutar a las familias espa?olas que participan en el programa se llama Alina, habla perfecto espa?ol y prefiere no decir su apellido. Lleva cinco a?os trabajando en este centro y dice que se siente satisfecha por poder ofrecer a las familias “lo que han estado buscando en su vida”.

De las madres gestantes dice que algunas se divorciaron, otras se quedaron sin trabajo y sin nada, otras necesitan dinero para vivir o para sacar a sus ni?os adelante. Sabe que en otros pa?ses la perspectiva es distinta pero ella no ve problemas ?ticos en la regulaci?n de los vientres de alquiler que impuls? el Gobierno ucraniano.

“Esto es legal. La mayor?a de las gestantes vienen aqu? porque ganan dinero y est?n bien tratadas. Gracias a ellas las familias van a tener a sus beb?s deseados. Es mejor que la prostituci?n”, dice sin tapujos Alina. Las mujeres reciben, seg?n el director de la cl?nica, entre 16.000 y 25.000 euros por alquilar sus vientres.

No contesta si ella lo har?a porque en cualquier caso no podr?a- a?n no ha tenido un hijo propio, uno de los requisitos para participar.

Al estr?s de una situaci?n de guerra han sumado las mujeres ucranianas con embarazos para extranjeros la incertidumbre de qu? iba a pasar con sus contratos en el caso de que, por estar en zonas en guerra, no pudiesen entregar a los ni?os despu?s del parto.

Sergii Antonov es abogado y director de un centro de derecho m?dico y reproductivo que asegura a EFE en un cuestionario por correo electr?nico que la mayor?a de los contratos firmados en guerra acabaron bien y las gestantes pudieron entregar los ni?os y por tanto recibir el dinero.