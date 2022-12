C?mo el n?mero 13 se convirti? en sin?nimo de mala suerte en Occidente

?Te parecer?a raro si me negara a viajar los domingos que caen el d?a 22 del mes?

?Y qu? tal si presionara a la asociaci?n de propietarios de mi condominio para saltarse el piso 22, y que pasemos directamente del 21 al 23?

Es muy inusual tenerle miedo al n?mero 22, as? que s?, ser?a correcto verme como un poco raro. ?Pero y si, solo en mi pa?s, m?s de 40 millones de personas compartieran la misma aversi?n sin fundamento?

As? es como muchos estadounidenses admiten que les molestar?a quedarse en un piso en particular en hoteles de gran altura: el 13.

Seg?n la empresa de ascensores Otis Elevator Co., por cada edificio con un piso numerado <>, otros seis edificios pretenden no tener uno, pasando directamente al 14.

Muchos occidentales alteran su comportamiento el viernes 13. Por supuesto, a veces suceden cosas malas en esa fecha, pero no hay evidencia de que lo hagan de manera desproporcionada.

Como soci?logo especializado en psicolog?a social y procesos grupales, no me interesan tanto los miedos y obsesiones individuales. Lo que me fascina es cuando millones de personas comparten el mismo concepto err?neo en la medida en que afecta el comportamiento a gran escala. Tal es el poder del 13.

Or?genes de la superstici?n

La fuente de la mala reputaci?n del n?mero 13 -<>- es turbia y especulativa.

En el cristianismo, Judas, el ap?stol que traicion? a Jes?s, fue el decimotercer invitado en la ?ltima Cena.

La explicaci?n hist?rica puede ser tan simple como su yuxtaposici?n casual con el 12 de la suerte.

Joe Nickell investiga afirmaciones sobre eventos paranormales para el Comit? de Investigaci?n Esc?ptica, una organizaci?n sin fines de lucro que examina cient?ficamente afirmaciones controvertidas y extraordinarias.

?l dice que el 12 representa a menudo la <>: el n?mero de meses del a?o, los dioses del Olimpo, los signos del zod?aco y los ap?stoles de Jes?s. Trece contrasta con este sentido de bondad y perfecci?n.

El n?mero 13 puede estar asociado con algunos invitados a la cena famosos pero indeseables. En la mitolog?a n?rdica, el dios Loki fue el decimotercero en llegar a una fiesta en Valhalla, donde enga?? a otro invitado para que matara al dios Baldur.

En el cristianismo, Judas, el ap?stol que traicion? a Jes?s, fue el decimotercer invitado en la ?ltima Cena.

Pero la verdad es que los procesos socioculturales pueden asociar la mala suerte con cualquier n?mero. Cuando las condiciones son favorables, un rumor o una superstici?n generan su propia realidad social, creciendo como una bola de nieve como una leyenda urbana mientras rueda por la colina del tiempo.

En Jap?n, el 9 es el n?mero de la mala suerte, probablemente porque suena similar a la palabra japonesa para <>. En Italia, es 17. En China, 4 suena como <> y se evita m?s activamente en la vida cotidiana que 13 en la cultura occidental, incluida la disposici?n a pagar una tarifa m?s altas para evitarlo en el n?mero de tel?fono celular.

Y aunque el 666 se considera afortunado en China, muchos cristianos de todo el mundo lo asocian con una bestia malvada descrita en el libro b?blico del Apocalipsis. Incluso existe una palabra para un miedo intenso al 666: hexakosioihexekontahexaphobia.

Hay muchos tipos de fobias espec?ficas y las personas las tienen por una variedad de razones psicol?gicas. Pueden surgir de experiencias negativas directas, por ejemplo, temer a las abejas despu?s de haber sido picado por una.

Otros factores de riesgo para desarrollar una fobia incluyen ser muy joven, tener familiares con fobias, tener una personalidad m?s sensible y estar expuesto a otras personas con fobias.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Estar expuestos a personas con fobias nos hace m?s propensos a sufrirlas.

Parte de la reputaci?n del 13 puede estar relacionada con un sentimiento de desconocimiento o <<sentido de anomal?a<<, como se le llama en la literatura psicol?gica. En la vida cotidiana, 13 es menos com?n que 12. No hay mes 13, regla de 13 pulgadas (33,02 cm) o 13 en punto (en la hora).

Por s? misma, una sensaci?n de desconocimiento no causar? una fobia, pero la investigaci?n psicol?gica muestra que favorecemos lo que nos es familiar y desaprobamos lo que no lo es. Esto hace que sea m?s f?cil asociar 13 con atributos negativos.

Las personas tambi?n pueden asignar atributos oscuros a 13 por la misma raz?n que muchos creen en los <>. Las creencias de que la luna llena influye en la salud mental, las tasas de criminalidad, los accidentes y otras calamidades humanas han sido completamente desacreditadas.

A?n as?, cuando las personas buscan confirmar sus creencias, son propensas a inferir conexiones entre factores no relacionados.

Por ejemplo, tener un accidente automovil?stico durante la luna llena, o un viernes 13, hace que el evento parezca a?n m?s memorable y significativo. Una vez fijadas, es muy dificil deshacerse de estas creencias.

Como un meme

Luego est?n los potentes efectos de las influencias sociales. Se necesita un pueblo, o Twitter, para hacer que los temores se unan en torno a un n?mero inofensivo en particular.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Hay personas que creen que la luna llena influye de manera negativa en los seres humanos.

El surgimiento de cualquier superstici?n en un grupo social -miedo al n?mero 13, caminar debajo de escaleras, no pisar una grieta, tocar madera, etc.- no es diferente al surgimiento de un <>.

Aunque ahora el t?rmino se refiere con mayor frecuencia a im?genes ampliamente compartidas por internet, fue introducido por primera vez por el bi?logo Richard Dawkins para ayudar a describir c?mo una idea, innovaci?n, moda u otra informaci?n puede difundirse entre una poblaci?n.

Un meme, en su definici?n, es similar a una pieza de c?digo gen?tico: se reproduce a s? mismo a medida que se comunica entre las personas, con el potencial de mutar en versiones alternativas de s? mismo.

El meme 13 es un simple dato asociado con la mala suerte. Resuena con la gente por las razones mencionadas anteriormente, y luego se extiende por toda la cultura. Una vez adquirido, este pseudoconocimiento da a los creyentes una sensaci?n de control sobre los males asociados con ?l.

Creencias falsas, consecuencias verdaderas

Los grupos preocupados por las relaciones p?blicas parecen sentir la necesidad de doblegarse a las supersticiones populares. Tal vez debido a la misi?n casi tr?gica del Apolo 13, la NASA dej? de numerar secuencialmente las misiones del transbordador espacial y denomin? al vuelo 13 del transbordador STS-41-G.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES En B?lgica, las quejas de los pasajeros supersticiosos llevaron a Brussels Airlines a renovar su logotipo en 2006. Era una imagen similar a una <> hecha de 13 puntos. La aerol?nea agreg? uno m?s para que fueran 14

En B?lgica, las quejas de los pasajeros supersticiosos llevaron a Brussels Airlines a renovar su logotipo en 2006. Era una imagen similar a una <> hecha de 13 puntos. La aerol?nea agreg? un 14. Como muchas otras aerol?neas, la numeraci?n de las filas de sus aviones se salta el 13.

Dado que las creencias supersticiosas son intr?nsecamente falsas, es probable que causen tanto da?o como beneficio; considera los fraudes a la salud, por ejemplo.

Me gustar?a creer que las organizaciones influyentes, tal vez incluso las empresas de ascensores, har?an mejor en advertir al p?blico sobre los peligros de aferrarse a creencias falsas que continuar legitim?ndolas.

*Barry Markovsky es profesor em?rito de sociolog?a de la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos.