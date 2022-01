The content originally appeared on: El Dia

?C?mo act?an las vacunas?- Los microbios est?n en todo nuestro entorno, en el medio ambiente circundante y en nuestros cuerpos. Cuando una persona es susceptible y los microbios encuentran un organismo nocivo, estos pueden provocar enfermedad y muerte.

El cuerpo tiene muchas maneras de defenderse contra pat?genos (organismos causantes de enfermedades). La piel, las mucosas y los cilios (?rganos microsc?picos filiformes que expulsan los residuos de los pulmones) act?an como barreras f?sicas para impedir que los pat?genos entren en el cuerpo.

Cuando un pat?geno infecta el cuerpo, nuestras defensas, o sea el sistema inmunitario, se activan, atacan y destruyen el pat?geno o lo reducen.

La respuesta natural del cuerpo

Un pat?geno es una bacteria, un virus, un par?sito o un hongo que puede causar enfermedad. Cada pat?geno consta de varias partes, por lo general exclusivas de ese pat?geno espec?fico y de la enfermedad que causa. La parte de un pat?geno que provoca la formaci?n de anticuerpos se llama ant?geno. Los anticuerpos producidos en respuesta al ant?geno del pat?geno son una parte importante del sistema inmunitario. Se puede considerar que los anticuerpos son los soldados del sistema de defensa del cuerpo. Cada anticuerpo del sistema inmunitario est? entrenado para reconocer un ant?geno espec?fico. En el cuerpo tenemos miles de anticuerpos diferentes. Cuando el cuerpo humano est? expuesto a un ant?geno por primera vez, el sistema inmunitario necesita tiempo para responder y producir anticuerpos espec?ficos para ese ant?geno.

Mientras tanto, la persona es vulnerable a la enfermedad.

Una vez que se producen los anticuerpos espec?ficos del ant?geno, estos act?an con el resto del sistema inmunitario para destruir el pat?geno y frenar la enfermedad. Los anticuerpos que protegen contra un pat?geno dado no suelen proteger contra otro, salvo que dos pat?genos sean muy similares entre s?. Una vez que el cuerpo ha producido anticuerpos en su respuesta primaria a un ant?geno, tambi?n crea c?lulas de memoria generadoras de anticuerpos, que se mantienen vivas aun despu?s de que los anticuerpos hayan derrotado al pat?geno. Si el cuerpo se viera expuesto m?s de una vez al mismo pat?geno, la respuesta del anticuerpo ser?a mucho m?s r?pida y eficaz que la primera vez, dado que las c?lulas de memoria estar?an listas para movilizar anticuerpos contra ese ant?geno.

Esto significa que si una persona se ve expuesta al pat?geno peligroso en el futuro, su sistema inmunitario podr? responder inmediatamente y protegerla contra la enfermedad.

Las vacunas contienen partes atenuadas o inactivadas de un organismo espec?fico (ant?geno) que provoca una respuesta inmunitaria en el cuerpo. Las vacunas m?s recientes contienen las ‘instrucciones’ para producir ant?genos, en lugar del ant?geno en s? mismo. Independientemente de que la vacuna contenga el ant?geno o las instrucciones para que el cuerpo lo produzca, esa versi?n atenuada no provocar? la enfermedad en la persona vacunada, pero inducir? al sistema inmunitario a responder como lo hubiese hecho en su primera reacci?n ante el pat?geno real.

Algunas vacunas requieren la administraci?n de m?ltiples dosis a intervalos de semanas o meses. En ocasiones, esto es necesario para posibilitar la producci?n de anticuerpos de larga vida y el desarrollo de c?lulas de memoria. De esa forma, el cuerpo se prepara para combatir el organismo espec?fico causante de la enfermedad y recordar el pat?geno para combatirlo r?pidamente si ello fuera preciso en el futuro.

Inmunidad colectiva

Cuando una persona est? vacunada contra una enfermedad, es muy probable que est? protegida contra esa enfermedad. Ahora bien, no todas las personas se pueden vacunar. Algunas, con enfermedades preexistentes que debilitan sus sistemas inmunitarios (por ejemplo, c?ncer o VIH) o las que tienen alergias graves a algunos componentes de las vacunas, tal vez no puedan recibir determinadas vacunas. Esas personas pueden estar protegidas si viven entre otras personas que s? est?n vacunadas. Cuando muchas personas de una comunidad est?n vacunadas, la circulaci?n del pat?geno es dif?cil porque la mayor?a de las personas est?n inmunizadas. Por lo tanto, cuanto m?s personas est?n vacunadas, menos probable ser? que una persona que no puede protegerse con vacunas corra el riesgo de verse expuesta a pat?genos. Esto se denomina inmunidad colectiva.

Esto es especialmente importante no solo para las personas que no pueden vacunarse, sino tambi?n para las que pueden ser m?s susceptibles a las enfermedades contra las que vacunamos. Ninguna vacuna proporciona por s? sola una protecci?n del 100%, y la inmunidad colectiva no ofrece protecci?n total a quienes no pueden vacunarse con seguridad. No obstante, la inmunidad colectiva ofrece a esas personas un grado sustancial de protecci?n, gracias a que las personas de su entorno est?n vacunadas.

La vacunaci?n no solo lo protege a usted, sino tambi?n a las personas de la comunidad que no se pueden vacunar. Si usted puede vacunarse, h?galo.