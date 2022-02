CMD convoca m?dicos para tratar impuestos

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- No y no. No m?s impuestos. As? lo expresan las sociedades m?dicas, mientras el Colegio M?dico Dominicano (CMD) convoc? un encuentro pleno nacional ampliado para discutir el anuncio de m?s impuestos para los m?dicos en ejercicio.

El gremio m?dico se reunir? este martes con sus dirigentes para fijar posici?n sobre la baja 700 mil pesos anuales del tope de exenci?n del gravamen del 10 por ciento sobre personas f?sicas, as? como incremento gradual en otros casos.

El doctor Sen?n Caba, presidente del CMD, prefiri? esperar ma?ana para hablar con este redactor y la prensa nacional sobre el tema. Sin embargo, las sociedades no se contuvieron: un rechazo profundo fue su reacci?n.

La Sociedad Dominicana de Cardiolog?a plante? que la norma DDG-AR1-2022-00002, en la que se basa el incremento, habla claramente del a?o 2022 y no se puede aplicar sobre los ingresos generados el a?o pasado.

“No debe ser retroactivo, hay mucho descontento, el aumento (incremento general de salarios m?dicos del a?o pasado) se comi? la inflaci?n”, coment? la doctora Rafaelina Concepci?n, presidenta de la entidad.

El doctor C?sar L?pez, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecolog?a, tambi?n sac? la espada. “Lo que debe hacerse es optimizar el cobro seg?n lo devengado y hacer m?s efectivo el sistema tributario, igualitario para todo el mundo”.

Les invitamos a leer: CMD preparado para mantener paro

“Mucho que organizar y muchas deudas sociales acumuladas y ahora esto, bajar la exenci?n de 2 mil 750 a 800 mil es mucho de diferencia y debe dialogarse al respecto. No pueden; los h?roes, cuando conviene, ahora convertirse en villanos y merecer ese trato”.

Dijo que la clase m?dica est? llena ya de impuestos en todo lo que factura “Le descuentan las ARS (Aseguradoras de Riesgos de Salud), las universidades para las que damos docencia, de cada salario percibido, por el pluriempleo en que debemos de vivir, cada art?culo que consumimos, de todo se nos descuenta para impuestos”.

El doctor Jos? Cruz-Arias, presidente de la Sociedad Dominicana de Patolog?a, se sum? al coro. “Si bien es un deber ciudadano ineludible (pagar impuestos), este compromiso debe reflejarse en la mejor?a de los servicios que como contribuyentes debemos recibir”.

Consider? que la modificaci?n del gravamen a los galenos representa un duro golpe al desarrollo de la especialidad de patolog?a, “la cual se ha visto afectada desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en cuanto a la disminuci?n de los procedimientos que ha afectado a varias especialidades y en especial la nuestra”.

Dijo que a esto se suma el incremento sostenido del precio de los insumos requeridos en la pr?ctica m?dica rutinaria, representando en algunos casos hasta m?s de un 30 por ciento en el costo de dichos productos.

La Sociedad Dominicana de Diabetes alza la voz para que se escuche. El doctor Luis Bloise, su presidente, se queja que los impuestos presionan la clase.

“La presi?n terminar? saliendo por alguna parte, que de seguro ser? el paciente quien cubra esos costos. Si nuestro servicio lleva m?s impuestos, lo m?s razonable es que los servicios suban de precio, sean asegurados o no. Lamentablemente as? ser?”, enfatiz?.

Record? que una de las metas presidenciales es que el usuario no saque m?s de su bolsillo para gastos de salud.

A partir del primero de enero, los ingresos anuales hasta 416 mil 220 pesos estar?n exento de impuestos y de ese monto hasta 624 mil 29 pesos, tributar?n un 15 por ciento del excedente a partir del primer monto.

Desde 624 mil 329.01 pesos hasta 867 mil 123, pagar?n 31 mil 216 pesos m?s el 20 por ciento del excedente de esos 624 mil.

Igualmente, desde 867 mil 123.01 en adelante, pagar?n de gravamen anual 79 mil 776 m?s el 25 por ciento de excedente del primer monto.

La DGII, para estos incrementos, se basa en el art?culo 28 de la Ley 345-21 del Presupuesto General de Estado para ejercicio presupuestal del 2022.

De acuerdo al mismo, se deja sin efecto este a?o fiscal el ajuste por inflaci?n prevista en el p?rrafo uno, del art?culo 296 del C?digo Tributario.