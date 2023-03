Major League Baseball dijo el domingo que no sancionar? al lanzador derecho de los Medias Blancas de Chicago, Mike Clevinger, luego de completar su investigaci?n por acusaciones de abuso dom?stico.

En un comunicado, la oficina del comisionado dijo que su investigaci?n incluy? entrevistas de m?s de 15 personas, entre ellas Clevinger y una mujer que dijo ser la madre del hijo de Clevinger, as? como miles de comunicaciones electr?nicas y otros documentos.

Clevinger acord? voluntariamente someterse a las evaluaciones de las juntas de tratamiento conjunto bajo el CBA y seguir cualquier recomendaci?n, seg?n el comunicado.

“No ten?a nada que ocultar y cooper? plenamente con MLB”, dijo Clevinger en un comunicado emitido por el sindicato de jugadores. “Esta situaci?n ha sido estresante para mi familia y les agradezco su fortaleza y apoyo. Les ped? a todos que no se apresuraran a juzgar hasta que concluyera la investigaci?n de MLB, y agradezco a todos los que confiaron en m?, incluida la organizaci?n de los Medias Blancas y mis compa?eros de equipo”.

En una publicaci?n de Instagram del 24 de enero, Olivia Finestead dijo que ella es la madre del hijo de Clevinger y aleg? que ?l tuvo otros dos hijos que no eran suyos. Ella public? una foto de marcas en su cuerpo con palabras adjuntas que alegaban que las lesiones eran “de cuando me arroj? un iPad embarazada” y “finalmente se fue cuando me estrangul?”.

“Mike Clevinger”, agreg?, “realmente te mereces el infierno. Me he mantenido callado durante casi un a?o y contin?as abusando de tu beb? de manera encubierta”. Ella dijo que Clevinger <>.

The Associated Press generalmente no identifica a las v?ctimas de violencia dom?stica o agresi?n sexual a menos que acepten ser nombradas o presenten p?blicamente sus acusaciones, como lo hizo Finestead.

Clevinger, de 32 a?os, finaliz? un contrato de $12 millones por un a?o con Chicago en diciembre. La investigaci?n de MLB es anterior a su acuerdo con los Medias Blancas. Cuando se present? a los entrenamientos de primavera, Clevinger se disculp? por ser una distracci?n y dijo a los periodistas que confiaba en que ser?a exonerado.

Clevinger lanz? para Cleveland desde 2016 hasta que fue cambiado a los Padres de San Diego durante la temporada 2020 acortada por la pandemia.